Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming Final Hong Kong Open 2024: Ada 2 Wakil Indonesia, Putri KW dan Sabar/Reza Sabet Gelar Juara?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |07:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Final Hong Kong Open 2024: Ada 2 Wakil Indonesia, Putri KW dan Sabar/Reza Sabet Gelar Juara?
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming final Hong Kong Open 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan dilakoni Putri Kusuma Wardani cs yang akan tersaji di Hong Kong Coliseum, Kowloon, pada Minggu (15/9/2024) mulai pukul 13.00 WIB itu bisa disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Hong Kong Open 2024, sudah memasuki babak final. Indonesia punya dua wakil yang siap tempur memperebutkan tiket final.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Pertama, ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Sabar/Reza memastikan diri lolos ke final usai menang perang saudara melawan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di babak semifinal dengan skor 21-13 dan 21-17.

Di babak final, Sabar/Reza dinanti lawan berat, yakni unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Ini jadi pertemuan kedua bagi kedua pasangan.

Sebelumnya, Sabar/Reza sudah pernah bertemu Kang/Seo di babak 32 besar Indonesia Open 2022. Sayangnya, pasangan non-pelatnas itu kalah dengan skor 13-21 dan 11-21. Akankah Sabar/Reza bisa membalas kekalahannya di pertemuan kali ini?

Kemudian, satu wakil lagi dimiliki Indonesia di sektor tunggal putri. Ada Putri Kusuma Wardani yang akan melawan unggulan ketiga asal China, Han Yue.

Secara rekor pertemuan, Putri KW kalah telak dari Han Yue. Dari tiga pertemuan yang sudah terjadi, Putri selalu kalah melawan Han Yue.

Pertemuan teranyar mereka terjadi di babak 32 besar Malaysia Open 2024. Putri KW pun dilibas dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 13-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement