Jadwal dan Link Live Streaming Final Hong Kong Open 2024: Ada 2 Wakil Indonesia, Putri KW dan Sabar/Reza Sabet Gelar Juara?

JADWAL dan link live streaming final Hong Kong Open 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan dilakoni Putri Kusuma Wardani cs yang akan tersaji di Hong Kong Coliseum, Kowloon, pada Minggu (15/9/2024) mulai pukul 13.00 WIB itu bisa disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Hong Kong Open 2024, sudah memasuki babak final. Indonesia punya dua wakil yang siap tempur memperebutkan tiket final.

Pertama, ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Sabar/Reza memastikan diri lolos ke final usai menang perang saudara melawan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di babak semifinal dengan skor 21-13 dan 21-17.

Di babak final, Sabar/Reza dinanti lawan berat, yakni unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Ini jadi pertemuan kedua bagi kedua pasangan.

Sebelumnya, Sabar/Reza sudah pernah bertemu Kang/Seo di babak 32 besar Indonesia Open 2022. Sayangnya, pasangan non-pelatnas itu kalah dengan skor 13-21 dan 11-21. Akankah Sabar/Reza bisa membalas kekalahannya di pertemuan kali ini?

Kemudian, satu wakil lagi dimiliki Indonesia di sektor tunggal putri. Ada Putri Kusuma Wardani yang akan melawan unggulan ketiga asal China, Han Yue.

Secara rekor pertemuan, Putri KW kalah telak dari Han Yue. Dari tiga pertemuan yang sudah terjadi, Putri selalu kalah melawan Han Yue.

Pertemuan teranyar mereka terjadi di babak 32 besar Malaysia Open 2024. Putri KW pun dilibas dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 13-21.