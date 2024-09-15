Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Temukan Hal Positif Usai Dipulangkan Viktor Axelsen dari Semifinal Hong Kong Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |05:59 WIB
Anthony Ginting Temukan Hal Positif Usai Dipulangkan Viktor Axelsen dari Semifinal Hong Kong Open 2024
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

HONG KONG – Perjalanan Anthony Sinisuka Ginting di Hong Kong Open 2024 terhenti di babak semifinal. Meksi begitu, Anthony menemukan hal positif dari kekalahan yang diberikan lawannya, tunggal putra, Viktor Axelsen di turnamen tersebut.

Dalam laga yang digelar di Hong Kong Coliseum, Sabtu (14/9/2024) petang WIB itu, Ginting tumbang di tangan Axelsen. Dia kalah dua gim langsung dengan skor 9-21 dan 19-21.

Ini menjadi kekalahan pertama Ginting dari Axelsen sejak All England 2024 lalu. Sebelumnya, dia menelan 11 hasil buruk secara beruntun dari pemain nomor satu dunia itu.

Kalah telak di gim pertama, pemain ranking 10 dunia tersebut merasa strategi yang diterapkannya kurang sesuai dengan dinamika pertandingan yang terjadi. Alhasil, dia tak mampu berbuat banyak.

Anthony Sinisuka Ginting (PBSI)

“Gim pertama coba meladeni permainan Axelsen tapi memang kurang tepat dengan kondisi yang ada,” kata Ginting dilansir dari rilis PBSI, Minggu (15/9/2024).

Pada gim kedua, Ginting sempat tertinggal jauh dari Axelsen di angka 3-13 dan 13-20. Namun, dia perlahan-lahan bisa bangkit dan memangkas ketertinggalannya menjadi 19-20. Tapi sayang, pemain kelahiran Cimahi itu akhirnya tumbang dengan skor 19-21.

Halaman:
1 2
