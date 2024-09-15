Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Final Hong Kong Open 2024, Sabar/Reza: Strategi yang Kami Siapkan Berjalan Baik

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |01:15 WIB
Tembus Final Hong Kong Open 2024, Sabar/Reza: Strategi yang Kami Siapkan Berjalan Baik
Sabar/Reza ke Final Hong Kong Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melaju ke Final Hong Kong Open 2024 setelah mengalahkan rekan senegera Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dua game langsung 21-13 dan 21-17. Sabar/Reza mengatakan strategi yang telah dipersiapkan selalu berjalan dengan baik sejauh ini.

Kemenangan itu pun memperpanjang tren positif yang ditunjukkan duet nomor 22 dunia tersebut di Hong Kong Open 2024. Mereka mencapai final dengan performa yang konsisten tanpa kehilangan satu gim pun.

Pasangan non pelatnas itu pun tak menyangka mampu mencapai final turnamen Super 500 tersebut. Mereka menyebut bahwa kemenangan atas duet senior Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias The Daddies di babak 32 besar lalu menjadi salah satu pemicu meningkatnya kepercayaan diri mereka.

“Tidak menyangka bisa sampai ke babak final, ini berkat dukungan keluarga, istri dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung,” kata Reza dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (14/9/2024).

 BACA JUGA:

“Setelah bisa melewati The Daddies di babak pertama, percaya diri kami di lapangan semakin tumbuh. Di babak pertama kan masih meraba-raba situasi jadi setelah lewat jadi lebih nyaman bermainnya,” tambahnya.

Hasil positif atas Leo/Bagas juga menjadi keberhasilan Sabar/Reza melakukan revans usai kalah dalam babak 16 besar Japan Open 2024 dua pekan lalu. Sebelumnya di perempat final Hong Kong Open 2024, mereka juga membalas kekalahan dari duet Malaysia, Man Wei Chong/ Kai Wun Tee, yang menyingkirkan mereka di semifinal Indonesia Open 2024 pada Juni silam.

Halaman:
1 2
