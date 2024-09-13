Hasil Hong Kong Open 2024: Sikat Wakil Denmark, Putri KW Lolos ke Semifinal

PUTRI Kusuma Wardani merebut tiket ke Semifinal Hong Kong Open 2024. Putri berhasil mengatasi perlawanan tunggal putri Denmark, Line Hojmark Kjaersfeldt dua game langsung 21-13 dan 21-12.

Tampil di Hong Kong Coliseum, Jumat (13/9/2024) sore WIB, Putri KW mendapat perlawanan sengit dari Kjaersfeldt. Namun perlahan, dia mampu keluar dari tekanan dan unggul 8-6.

Setelah menemukan ritme permainannya, Putri KW mampu ungguli Kjaersfeldt dengan skor 11-6 di interval gim pertama. Usai jeda, pemain berusia 22 tahun itu terus memperlebar keunggulannya menjadi 15-10.

Terlihat Putri KW tampil sangat dominan dan cukup nyaman dalam mencuri poin demi poin dari Kjaersfeldt. Hasilnya, dia mengunci kemenangan di gim pertama dengan keunggulan telak 21-13.

Putri KW kembali mendominasi sejak awal di gim kedua. Pemain ranking 31 dunia itu mampu ungguli Kjaersfeldt dengan skor telak 7-4.

Junior Gregoria Mariska Ginting itu pun kembali unggul di interval gim kedua dengan skor 11-6. Usai interval, Putri KW terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-12.