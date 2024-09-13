PUTRI Kusuma Wardani merebut tiket ke Semifinal Hong Kong Open 2024. Putri berhasil mengatasi perlawanan tunggal putri Denmark, Line Hojmark Kjaersfeldt dua game langsung 21-13 dan 21-12.
Tampil di Hong Kong Coliseum, Jumat (13/9/2024) sore WIB, Putri KW mendapat perlawanan sengit dari Kjaersfeldt. Namun perlahan, dia mampu keluar dari tekanan dan unggul 8-6.
Setelah menemukan ritme permainannya, Putri KW mampu ungguli Kjaersfeldt dengan skor 11-6 di interval gim pertama. Usai jeda, pemain berusia 22 tahun itu terus memperlebar keunggulannya menjadi 15-10.
Terlihat Putri KW tampil sangat dominan dan cukup nyaman dalam mencuri poin demi poin dari Kjaersfeldt. Hasilnya, dia mengunci kemenangan di gim pertama dengan keunggulan telak 21-13.
Putri KW kembali mendominasi sejak awal di gim kedua. Pemain ranking 31 dunia itu mampu ungguli Kjaersfeldt dengan skor telak 7-4.
Junior Gregoria Mariska Ginting itu pun kembali unggul di interval gim kedua dengan skor 11-6. Usai interval, Putri KW terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-12.