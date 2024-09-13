Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Sikat Wakil Denmark, Putri KW Lolos ke Semifinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |18:32 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Sikat Wakil Denmark, Putri KW Lolos ke Semifinal
Putri Kusuma Wardani pastikan tiket ke Semifinal Hong Kong Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PUTRI Kusuma Wardani merebut tiket ke Semifinal Hong Kong Open 2024. Putri berhasil mengatasi perlawanan tunggal putri Denmark, Line Hojmark Kjaersfeldt dua game langsung 21-13 dan 21-12.

Tampil di Hong Kong Coliseum, Jumat (13/9/2024) sore WIB, Putri KW mendapat perlawanan sengit dari Kjaersfeldt. Namun perlahan, dia mampu keluar dari tekanan dan unggul 8-6.

Setelah menemukan ritme permainannya, Putri KW mampu ungguli Kjaersfeldt dengan skor 11-6 di interval gim pertama. Usai jeda, pemain berusia 22 tahun itu terus memperlebar keunggulannya menjadi 15-10.

Terlihat Putri KW tampil sangat dominan dan cukup nyaman dalam mencuri poin demi poin dari Kjaersfeldt. Hasilnya, dia mengunci kemenangan di gim pertama dengan keunggulan telak 21-13.

 BACA JUGA:

Putri KW kembali mendominasi sejak awal di gim kedua. Pemain ranking 31 dunia itu mampu ungguli Kjaersfeldt dengan skor telak 7-4.

Junior Gregoria Mariska Ginting itu pun kembali unggul di interval gim kedua dengan skor 11-6. Usai interval, Putri KW terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-12.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement