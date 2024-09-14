Hong Kong Open 2024: Menang Mudah atas Ganda Korsel, Leo/Bagas Pilih Merendah

PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, menang mudah atas pasangan Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang asal di perempat final Hong Kong Open 2024. Meski demikian, Leo/Bagas enggan jemawa dengan penampilan mereka.

Leo/Bagas bermain sangat dominan di Hong Kong Coliseum, Jumat (13/9/2024) siang WIB. Ganda putra racikan baru dari Pelatnas PBSI Cipayung itu sukses merebut kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-9.

Usai laga, Leo mengungkap resep kemenangannya bersama Bagas. Eks tandem Daniel Marthin ini tak menampik kalau mereka memang tampil dominan ketimbang lawannya. Namun, mereka tetap menaruh rasa hormat karena Jung/Rang adalah pemain senior.

“Poinnya terlihat jauh tapi secara pertandingan hari ini tidak mudah, lawan adalah pemain senior yang sangat berpengalaman. Kami fokus satu poin demi satu poin, tidak terlena dan tidak mau jumawa,” kata Leo dalam rilis PBSI, Jumat (13/9/2024).

“Siapapun yang menyerang duluan pasti kemungkinan besar mendapatkan poin, itu tadi yang kami terapkan. Bagaimana untuk terus mendapatkan kesempatan menyerang,” sambungnya.

Sementara, Bagas mengatakan kalau dirinya dan Leo mewaspadai kematangan yang dimiliki Jung/Rang. Dia cukup puas dengan performanya bersama Leo.