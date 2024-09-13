Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Legawa Gregoria Mariska Usai Kalah dari Ratchanok Intanon di 16 Besar Hong Kong Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |08:52 WIB
Reaksi Legawa Gregoria Mariska Usai Kalah dari Ratchanok Intanon di 16 Besar Hong Kong Open 2024
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, bereaksi usai kalah dari jagoan Thailand, Ratchanok Intanon, di 16 besar Hong Kong Open 2024. Dia memberi respons legawa karena merasa tetap ada hal positif yang didapat, meski harus menelan kekalahan.

Meski legawa, Gregoria menyadari penampilannya di 16 besar Hong Kong Open 2024 kurang bagus. Dia pun mengakui hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapannya.

Gregoria Mariska Tunjung

“Bukan hasil yang saya ekspektasikan pastinya, permainan saya juga kurang bagus,” kata Gregoria dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (13/9/2024).

“Tapi, ada satu hal positif yang bisa saya syukuri yaitu setelah satu tahun lebih, di dua pertandingan di turnamen ini saya akhirnya bisa lepas tapping lutut saya. Itu cukup membuat saya senang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gregoria menjelaskan penyebab utama kekalahannya dalam pertandingan itu. Kondisi lapangan yang kurang mendukung serta fisik yang belum bugar sepenuhnya membuat Gregoria kesulitan.

“Ratchanok hari ini bisa lebih menguasai kondisi lapangan terutama di gim ketiga, sementara saya tidak bisa melakukannya. Adjustment saya tidak berjalan di gim penentuan padahal sudah bisa oke di gim kedua,” jelas Gregoria.

Halaman:
1 2
