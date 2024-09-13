Jadwal 7 Wakil Indonesia di Perempatfinal Hong Kong Open 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Melaju Mulus?

JADWAL 7 wakil Indonesia di perempatfinal Hong Kong Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Akankah Anthony Sinisuka Ginting hingga Jonatan Christie bisa melaju mulus menembus babak semifinal?

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Hong Kong Open 2024, akan berlanjut hari ini. Laga-laga seru akan tersaji di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Hong Kong, pada Jumat (13/9/2024) mulai pukul 10.00 WIB.

Ada 7 wakil Indonesia yang siap tempur habis-habisan untuk merebut tiket semifinal Hong Kong Open 2024 pada hari ini. Di sektor tunggal putra, masih tersisa dua wakil Indonesia saat ini, yakni Anthony Sinisuka Ginting hingga Jonatan Christie.

Jonatan Christie akan menghadapi unggulan kelima asal Jepang, yakni Kodai Naraoka, di Hong Kong Open 2024. Sejauh ini, kedua pemain sudah empat kali bertemu. Hasilnya, Jonatan dan Kodai sama-sama berhasil menang dua kali.

Tetapi, dalam pertemuan terakhir, Jonatan sukses mengalahkan Kodai Naraoka. Berhadapan di babak perempatfinal French Open 2023, Jojo -sapaan akrab Jonatan- sukses menang dua gim langsung dengan skor 21-8 25-23.

Sementara Ginting, dia akan melawan wakil tuan rumah berdarah Indonesia, Jason Gunawan. Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pemain.

Beralih ke sektor ganda putra, ada tiga wakil Indonesia yang akan berlaga hari ini. Dua duet baru di sektor ganda putra Indonesia, yakni Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, masih menjaga langkahnya di Hong Kong Open 2024.

Pada babak perempatfinal hari ini, Fikri/Daniel akan menghadapi lawan berat, yakni unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Tentunya, mereka bertekad revans usai kalah dalam pertemuan pertama di babak semifinal Japan Open 2024. Kala itu, Fikri/Daniel kalah usai bertarung sengit tiga gim dengan skor 21-12, 15-21, dan 19-21.

Sementara Leo/Bagas, mereka akan melawan wakil lain dari Korea Selatan, yakni Kim Gi Jung/Kim Sa Rang. Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.

Satu lagi wakil Indonesia di sektor ganda putra yang akan berlaga hari ini adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Pemain non-pelatnas itu akan melawan unggulan ketujuh asal Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee.