Hasil Hong Kong Open 2024: Usai Berjuang Keras Tumbangkan Wakil Taiwan, Anthony Ginting Lanjut ke Perempatfinal

KOWLOON - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting susah payah merebut tiket ke perempatfinal Hong Kong Open 2024. Pasalnya Anthony harus berjuang keras untuk bisa menang atas wakil Taiwan, Chi Yu Jen di babak 16 besar yang berlangsung pada Kamis (12/9/2024) siang WIB.

Ya, Anthony berjuang keras selama 1 jam untuk bisa menang dengan skor 21-18, 20-22, dan 21-9. Berkat kemenangan itu, Anthony Ginting selanjutnya akan melawan wakil Hong Kong yang memiliki darah Indonesia, yakni Jason Gunawan di turnamen super 500 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Hong Kong Coliseum, Ginting mendapat perlawanan yang sengit dari Chi Yu Jen. Sampai akhirnya dia mampu keluar dari tekanan dan unggul 8-7.

Setelah itu, Chi Yu Jen yang bermain agresif mampu menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Pertarungan sengit sempat tersaji, hingga akhirnya Ginting harus tertinggal 10-11 di interval gim pertama.

Usai jeda, Ginting cukup kesulitan keluar dari tekanan sehingga tertinggal 13-15. Namun pemain ranking 10 dunia itu berhasil bangkit membalikan keadaan menjadi 18-17. Pada akhirnya, Ginting sukses merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Di gim kedua, Ginting tampak sudah menemukan celah dari Chi Yu Jen. Namun, lawannya juga terus memberi perlawanan ketat sehingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7.