Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Usai Berjuang Keras Tumbangkan Wakil Taiwan, Anthony Ginting Lanjut ke Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |13:09 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Usai Berjuang Keras Tumbangkan Wakil Taiwan, Anthony Ginting Lanjut ke Perempatfinal
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting susah payah merebut tiket ke perempatfinal Hong Kong Open 2024. Pasalnya Anthony harus berjuang keras untuk bisa menang atas wakil Taiwan, Chi Yu Jen di babak 16 besar yang berlangsung pada Kamis (12/9/2024) siang WIB.

Ya, Anthony berjuang keras selama 1 jam untuk bisa menang dengan skor 21-18, 20-22, dan 21-9. Berkat kemenangan itu, Anthony Ginting selanjutnya akan melawan wakil Hong Kong yang memiliki darah Indonesia, yakni Jason Gunawan di turnamen super 500 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Hong Kong Coliseum, Ginting mendapat perlawanan yang sengit dari Chi Yu Jen. Sampai akhirnya dia mampu keluar dari tekanan dan unggul 8-7.

Setelah itu, Chi Yu Jen yang bermain agresif mampu menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Pertarungan sengit sempat tersaji, hingga akhirnya Ginting harus tertinggal 10-11 di interval gim pertama.

Anthony Sinisuka Ginting

Usai jeda, Ginting cukup kesulitan keluar dari tekanan sehingga tertinggal 13-15. Namun pemain ranking 10 dunia itu berhasil bangkit membalikan keadaan menjadi 18-17. Pada akhirnya, Ginting sukses merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Di gim kedua, Ginting tampak sudah menemukan celah dari Chi Yu Jen. Namun, lawannya juga terus memberi perlawanan ketat sehingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement