Hasil Hong Kong Open 2024: Comeback Atas Ganda Malaysia, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tembus Perempat Final

PASANGAN ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, berhasil melaju ke babak perempat final Hong Kong Open 2024. Fikri/Daniel sukses mengalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin asal Malaysia lewat pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-13.

Bermain di Hong Kong Coliseum, Kamis (12/9/2024) pagi WIB Fikri/Daniel tertekan sejak awal. Pasangan ranking 103 dunia itu harus tertinggal cukup jauh dengan skor 1-7.

Meski begitu, Fikri/Daniel perlahan memangkas jarak ketertinggalannya menjadi 5-9. Tapi, mereka harus tertinggal dari pasangan Malaysia di interval gim pertama dengan skor 6-11.

Usai jeda, Fikri/Daniel yang meningkatkan fokusnya berhasil memperkecil kedudukan menjadi 12-13. Goh/Izzuddin pun mampu keluar dari tekanan dengan memperbesar keunggulan menjadi 18-14. Hasilnya, pasangan asal Malaysia itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16.

BACA JUGA:

Di gim kedua, Fikri/Daniel mampu unggul 7-6 kendati mendapat perlawanan sengit dari lawannya. Goh/Izzuddin terus memberikan perlawanannya dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9.

Pada akhirnya, Goh/Izzuddin ungguli Fikri/Daniel dengan skor 11-10 di interval gim kedua. Setelah interval, Fikri/Daniel mampu keluar dari tekanan dan membalikan keadaan menjadi 15-14.