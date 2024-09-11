Advertisement
Hasil Hong Kong Open 2024: Bungkam Ganda Malaysia, Ana/Tiwi ke 16 Besar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |08:57 WIB
Ana/Tiwi pastikan tiket 16 besar Hong Kong Open 2024 setelah bungkam ganda Malaysia (Foto: PBSI)
GANDA putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi memastikan diri ke 16 besar Hong Kong Open 2024. Ana/Tiwi berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Go Pei Kee/Teoh Mei Xing.

Ana/Tiwi melaju ke babak kedua usai menang dengan skor 21-10 dan 21-12. Laga tersebut berlangsung di Hong Kong Coliseum, Hong Kong, Rabu (11/9/2024) pagi WIB.

Jawara Taipei Open 2024 tak mengalami hambatan saat bertemu Go/Teoh. Pada awal gim pertama pun, mereka tampil begitu dominan dengan keunggulan 10-4.

Meski Ana/Tiwi sempat dikejar hingga 10-8, tetapi mereka masih unggul di interval dengan skor 11-8. Usai interval, Ana/Tiwi semakin agresif.

Tanpa ampun, Ana/Tiwi langsung menyelesaikan gim pertama dengan skor 21-10. Kemenangan itu pun diraih dalam waktu 14 menit.

Memasuki gim kedua, Ana/Tiwi tidak ingin lengah. Mereka kembali tampil menekan untuk bisa menuntaskan laga dengan kemenangan straight game.

Halaman:
1 2
