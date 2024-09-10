Klasemen Sementara Perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 10 September 2024 Pukul 17.00 WIB: Jawa Timur Masih Tak Terkejar

KLASEMEN sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 pada Selasa 10 September 2024 hingga pukul 17.00 WIB menarik untuk diketahui. Pasalnya ada sedikit perubahan terjadi, namun tidak di puncak klasemen yang masih dikuasai oleh Jawa Timur.

Berdasarkan data yang sudah diinput hingga pukul 17.00 WIB, Jatim memimpin puncak klasemen perolehan medali dengan koleksi 28 emas, 13 perak, 18 perunggu. Emas ke-28 Jatim dipersembahkan Gladies Lariesa Garina Hagakore dari cabang olahraga (cabor) loncat indah nomor menara 10m.

Sementara itu, Jawa Barat masih menempati urutan kedua dengan raihan 14 emas, 19 perak, dan 21 perunggu. Namun, posisi tersebut terbilang riskan karena tuan rumah Sumatera Utara menempel ketat di urutan ketiga.

Sumut naik satu tingkat ke urutan ketiga dengan koleksi 13 emas, 3 perak, 7 perunggu. Mereka menempel ketat Jabar yang hanya berselisih satu emas. Namun, mereka juga harus waspada DKI Jakarta dan Aceh yang ada di urutan keempat dan kelima.

DKI Jakarta naik ke posisi empat setelah mengoleksi 12 emas, 25 perak, 8 perunggu. Lalu, Aceh yang turun dua peringkat mengoleksi 12 emas, 8 perak, 9 perunggu.