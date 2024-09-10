Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 10 September 2024 Pukul 17.00 WIB: Jawa Timur Masih Tak Terkejar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |17:29 WIB
Klasemen Sementara Perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 10 September 2024 Pukul 17.00 WIB: Jawa Timur Masih Tak Terkejar
Klasemen sementara PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/ponxxiaceh)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 pada Selasa 10 September 2024 hingga pukul 17.00 WIB menarik untuk diketahui. Pasalnya ada sedikit perubahan terjadi, namun tidak di puncak klasemen yang masih dikuasai oleh Jawa Timur.

Berdasarkan data yang sudah diinput hingga pukul 17.00 WIB, Jatim memimpin puncak klasemen perolehan medali dengan koleksi 28 emas, 13 perak, 18 perunggu. Emas ke-28 Jatim dipersembahkan Gladies Lariesa Garina Hagakore dari cabang olahraga (cabor) loncat indah nomor menara 10m.

Sementara itu, Jawa Barat masih menempati urutan kedua dengan raihan 14 emas, 19 perak, dan 21 perunggu. Namun, posisi tersebut terbilang riskan karena tuan rumah Sumatera Utara menempel ketat di urutan ketiga.

Sumut naik satu tingkat ke urutan ketiga dengan koleksi 13 emas, 3 perak, 7 perunggu. Mereka menempel ketat Jabar yang hanya berselisih satu emas. Namun, mereka juga harus waspada DKI Jakarta dan Aceh yang ada di urutan keempat dan kelima.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

DKI Jakarta naik ke posisi empat setelah mengoleksi 12 emas, 25 perak, 8 perunggu. Lalu, Aceh yang turun dua peringkat mengoleksi 12 emas, 8 perak, 9 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement