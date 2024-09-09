Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hong Kong Open 2024: Jonatan Christie Makin Termotivasi Juara Usai Resmi Jadi Ayah

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |01:03 WIB
Hong Kong Open 2024: Jonatan Christie Makin Termotivasi Juara Usai Resmi Jadi Ayah
Jonatan Christie termotivasi juara Hong Kong Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Jonatan Christie kian termotivasi usai menjadi seorang ayah. Ia siap comeback dan tampil di Hong Kong Open 2024.

Turnamen berlevel Super 500 itu akan digelar pada 10-15 September 2024. Ini menjadi turnamen pertama Jonatan setelah mentas di Olimpiade Paris 2024.

Jonatan Christie

Usai Olimpiade, Jonatan memang disibukkan dengan status barunya sebagai ayah. Mulai dari menemani sang istri melahirkan hingga saat ini mengasuh putranya yang bernama Leander Jayden Christie.

Setelah absen tiga turnamen, Jonatan akan mentas di Hong Kong Open 2024. Ia antusias untuk bisa memberikan performa terbaiknya di ajang tersebut.

"Senang bisa kembali ke pertandingan setelah terakhir di Paris," ungkap Jonatan, dalam keterangan pers PBSI, dikutip Senin (9/9/2024).

"Pasti tidak mudah meninggalkan keluarga, istri dan anak yang baru lahir,” tukas Jojo.

Halaman:
1 2
