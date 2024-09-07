Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

SPECIAL REPORT: Cetak Kemenangan Pertama, Tanda Marc Marquez Juara MotoGP 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:10 WIB
SPECIAL REPORT: Cetak Kemenangan Pertama, Tanda Marc Marquez Juara MotoGP 2024
Special Report Okezone pekan ini membahas kemenangan perdana Marc Marquez di MotoGP 2024 sebagai pertanda juara dunia (Foto: Okezone.com)
MARC Marquez sukses mencetak kemenangan pertamanya di MotoGP 2024. Apakah itu pertanda sang pembalap bakal menjadi juara dunia MotoGP 2024?

Seribu empat puluh tiga hari dilewati Marquez untuk bisa merasakan lagi manisnya sampanye kemenangan. Penantian yang terhitung panjang dalam karier balapnya sejak di Moto3.

Marc Marquez berjoget di podium usai memenangi MotoGP Aragon 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

(Marc Marquez berjoget di podium usai memenangi MotoGP Aragon 2024. Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Pembalap asal Spanyol itu terakhir kali merasakan kemenangan pada MotoGP Emilia Romagna pada 24 Oktober 2021. Setelah itu, Marquez dihantam paceklik kemenangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan panjangnya puasa kemenangan The Baby Alien. Cedera yang belum pulih benar, lalu diplopia yang diderita hingga dua kali pada 2021 hingga 2022, membuatnya terpuruk.

Ketika sudah berangsur pulih, gantian motor Honda RC213V yang dikendarainya di tim Repsol Honda, malah tertinggal dari pesaing. Alhasil, Marquez begitu kepayahan untuk sekadar menembus lima besar sepanjang MotoGP 2023.

Keputusan Besar

Situasi itu memaksa Marquez mengambil sebuah keputusan besar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia rela meninggalkan Honda Racing Corporation (HRC) yang telah membesarkan namanya sejak promosi ke MotoGP pada 2013.

Special Report Marc Marquez (Foto: Okezone.com)

(Cetak kemenangan pertama, tanda Marc Marquez juara MotoGP 2024. Foto: Okezone.com)

Sekira 11 tahun lalu, Marquez didapuk menjadi rekan setim bagi Dani Pedrosa. Ia ditunjuk menggantikan Casey Stoner yang memilih pensiun di akhir musim MotoGP 2012.

Ketika itu, HRC tak punya pilihan selain mempromosikan Marquez. Mereka begitu terkejut dengan keputusan mendadak Stoner. Kemudian, pembalap yang digadang-gadang sebagai masa depan, Marco Simoncelli, meninggal dunia pada 2011 akibat kecelakaan di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia.

Honda memilih berjudi dengan mempromosikan Marquez yang baru saja juara dunia Moto2 2012. Tak disangka, keputusan besar pabrikan asal Jepang itu berbuah manis!

Marquez langsung memecahkan berbagai rekor seperti pemenang balapan termuda hingga juara dunia termuda! Betapa tidak, ia menjadi juara dunia MotoGP 2013 di usia 20 tahun yang sekaligus menjadi debutnya di kelas premier!

Sejak 2013 itu pula, sebanyak 59 kemenangan dipersembahkan Marquez untuk Honda. Enam gelar juara dunia diraih hanya dalam kurun waktu tujuh musim!

Persimpangan Jalan

Dominasi Marquez tiba-tiba terhenti gara-gara sebuah cedera patah tulang humerus di lengan kanan bagian atas. Kemalangan itu dirasakannya usai terjatuh pada MotoGP Spanyol 2020 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto pada 19 Juli.

Marc Marquez

(Marc Marquez terjatuh pada MotoGP Spanyol 2020 hingga mengalami patah tulang humerus. Foto: X/@MotoGP)

Diagnosa yang terlalu terburu-buru dan keinginannya untuk membalap yang begitu menggebu-gebu, malah berakibat fatal. Marquez sampai harus membutuhkan empat kali operasi bedah untuk memulihkan cedera tersebut.

Butuh dua tahun untuk benar-benar pulih. Di sela-sela masa penuh penderitaan itu, Marquez bahkan bisa merebut tiga kemenangan pada 2021 di Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Misano (Italia).

Halaman:
1 2 3
