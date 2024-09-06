Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kata-Kata Pengamat MotoGP Sebut Marc Marquez Berasal dari Planet Mars

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:39 WIB
Kata-Kata Pengamat MotoGP Sebut Marc Marquez Berasal dari Planet Mars
Marc Marquez rebut podium juara di MotoGP Aragon 2024 (Foto: Gresini Racing)
PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat menyebut Marc Marquez berasal dari Planet Mars. Perkataan itu disampaikan Pernat usai menyaksikan Marquez meraih podium juara akhir pekan kemarin.

Rider andalan Gresini Racing itu menjadi yang tercepat di MotoGP Aragon 2024. Marc Marquez mengalahkan Jorge Martin (Pramac Racing) dan Pedro Acosta (KTM) yang finis posisi dua dan tiga.

 

Pernat mengatakan penampilan Marquez di MotoGP Aragon 2024 sangat luar biasa. Pernat bahkan menilai Marquez seperti orang dari planet lain ketika mengaspal di lintasan sepanjang 5,3 kilometer tersebut.

"Hari yang luar biasa bagi Marquez! Seseorang melakukan olahraga yang berbeda. Itu adalah lintasan yang sebagian besar di sisi kiri, tetapi ada celah yang sangat besar antara dia dan semua pembalap lain. Dia terlihat seperti datang dari Mars," ujar Pernat dikutip dari Motosan.

"Dengan kemenangan ini dia kembali dalam pertarungan untuk memperebutkan gelar. Ada empat pembalap yang tersisa untuk memperebutkan [juara] itu: Martin, Bagnaia, Marquez dan Bastianini," ucap Pernat.

