Ciptakan Sejarah di US Open 2024, Aldila Sutjiadi Makin Semangat Ukir Prestasi di Ajang Grand Slam

NEW YORK - Petenis spesialis ganda Indonesia, Aldila Sutjiadi berhasil menciptakan sejarah saat tampil di US Open 2024 lantaran sukses mencapai babak semifinal di tiga ajang grand slam. Gara-gara hasil tersebut, Aldila semakin bersemangat untuk terus mengukir prestasi di ajang grand slam pada tahun depan.

Seperti yang diketahui Aldila baru saja terhentu di semifinal US Open 2024 pada nomor ganda campuran. Aldila yang berpasangan dengan Rohan Bopanna (India) dikalahkan oleh pasangan tuan rumah Taylor Townsend/Donald Young dengan skor 3-6 4-6.

Meski harus tersingkir di babak semifinal, ini adalah prestasi yang mengagumkan bagi Aldila dan juga bagi tenis Indonesia. Pasalnya, Aldila mencatat sudah lolos ke semifinal ganda campuran di tiga GS yakni French Open 2023 (Matwe Middelkoop), Wimbledon 2023 (Matwe Middelkoop) dan US Open 2024 (Rohan Bopanna).

Dengan begitu, Aldila menjadi petenis pertama Indonesia yang mencapai tiga semifinal turnamen Grand Slam. Sebelumnya, tak ada petenis Tanah Air yang mampu meraih pencapaian tersebut.

Aldila pun sangat bangga dengan pencapaian besarnya itu. Dia bertekad untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dalam turnamen Grand Slam tahun depan.

"Tentu saya sungguh senang atas pencapaian ini, di tengah berbagai tantangan saya bisa mencapai sejauh ini di US Open. Meski target saya belum tercapai, saya akan berjuang Kembali di Grand Slam tahun depan untuk meraih hasil terbaik di ganda putri atau ganda campuran,” kata Aldila dilansir dari keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (6/9/2024).