2 Pembalap Indonesia yang Bakal Tampil di MotoGP San Marino 2024, Nomor 1 Mario Aji

Mario Aji jadi salah satu pembalap Indonesia yang akan tampil di Sirkuit Misano akhir pekan ini (Foto: Instagram/Mario Aji)

DUA pembalap Indonesia yang bakal tampil di MotoGP San Marino 2024 menarik untuk dibahas. Salah satunya Mario Aji yang finis kelima di kelas Moto2 pada balapan di Sirkuit Aragon, akhir pekan kemarin.

MotoGP San Marino 2024 sendiri akan berlangsung mulai hari ini, Jumat 6 September hingga 8 September 2024 nanti. Para pembalap akan melakoni balapan utama pada Hari Minggu. Berikut dua pembalap Indonesia yang bakal tampil di MotoGP San Marino 2024.

2. Veda Ega





Pembalap Indonesia yang bakal tampil di MotoGP San Marino 2024 adalah Veda Ega. Dia akan mengaspal di Sirkuit Misano di kejuaraan Red Bull Rookies Cup.

Pembalap asal Gunungkidul, DI Yogyakarta itu berhasil mengamankan 14 poin di Aragon akhir pekan lalu. Walau begitu, Veda tetap bertahan di peringkat 9 klasemen dengan perolehan 91 poin.

Sedangkan pemimpin klasemen Red Bull Rookies Cup 2024 dipegang pembalap Spanyol, Alvaro Carpe. Balapan utama Red Bull Rookies Cup Misano bakal menggelar dua Race di hari Sabtu (7/9/2024) dan Minggu.