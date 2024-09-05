Kisah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta, Duet Baru Ganda Campuran Indonesia yang Beda Karakter hingga Tidak Ada Tos-tosan

KISAH baru muda ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, menarik diulas. Sebab, dua pebulu tangkis itu diketahui punya karakter berbeda hingga memiliki kebiasaan tidak ada tos-tosan di dalam lapangan.

Jafar/Felisha merupakan salah satu ganda campuran anyar Indonesia usai skuad PBSI melakukan perombakan. Mereka menjadi pasangan paling moncer karena dalam debutnya langsung merebut dua gelar juara.

Gelar pertama didapat di Indonesia International Challenge 2024. Kemudian, Jafar/Felisha juga berhasil merebut gelar juara Indonesia Masters Super 100 2024 Pekanbaru.

Berbicara soal chemistry, keduanya mengaku tidak menemui kesulitan berarti. Hanya saja, Jafar/Felisha memiliki perbedaan karakter yang membuat keduanya harus melakukan adaptasi satu sama lain. Jafar orang yang pendiam, sedangkan Felisha tipe yang aktif.

"Chemistry kita kayaknya Tuhan yang ngatur. Enggak tahu gimana caranya, jadi bisa begitu. Ya, Jafar lebih diam. Cuma saya kan enggak bisa diam ya, saya aktif gitu. Jadi ya udah reflect ya kalau pertandingan tuh langsung beda," ujar Felis saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu 4 September 2024.

Hal serupa dirasakan Jafar. Jika dibandingkan dengan partner sebelumnya, yakni Aisyah Salsabila Putri Pranata, kali ini ia mendapat partner yang berbeda karakter. Sebab, ketika bersama Ais -sapaan akrab Aisyah, keduanya sama-sama orang yang pendiam.

"Ya beda banget lah dia sama Ais tuh beda banget. Ais kan juga pendiem, jadi saya kayak gimana ya. Saya ngomong di lapangan, saya sebenarnya ngomong ama Ais juga, cuma kayak yaudah responsnya juga kayak gitu. Kalau Felis kan kadang-kadang dia suka nanya-nanya, terus lebih aktif aja sih," tambah Jafar.

"Saya juga di luar sama Felis, sebenarnya enggak terlalu akrab banget. Cuma kalau di lapangan ya pasti ada komunikasi," tambah Jafar.