Penyebab Francesco Bagnaia Tolak Mentah-Mentah Taktik Perang Valentino Rossi di MotoGP

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan berduet di tim Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)

PENYEBAB Francesco Bagnaia tolak mentah-mentah taktik perang Valentino Rossi di MotoGP menarik untuk di bahas. The Doctor memberikan saran tersebut kepada Bagnaia untuk menghadapi Marc Marquez musim depan.

Seperti diketahui, Pecco -sapaan Bagnaia- akan berada satu tim dengan Marquez di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 nanti. Rossi yang pernah menjadi rival bebuyutan Marc Marquez pun berharap Pecco bisa mengikuti jejaknya.

Namun, Bagnaia memilih untuk menolak saran dari mantan mentornya itu. Pecco mengatakan setiap pembalap memiliki strateginya masing-masing dalam menghadapi persaingan.

"Tidak. Karena kita semua berbeda. Saya bukan orang yang suka melakukan strategi semacam itu," ujar Bagnaia dilansir dari laman Corsedimoto.

"Saya tidak menyukainya, karena menurut saya hasil yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata dan itulah satu-satunya hal yang menarik bagi saya," tambahnya lagi.