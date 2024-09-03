Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 3 September 2024 Pukul 21.00 WIB: Sumatera Utara Mulai Melesat, Jawa Barat Masih Tertahan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |21:04 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 3 September 2024 Pukul 21.00 WIB: Sumatera Utara Mulai Melesat, Jawa Barat Masih Tertahan!
Berikut klasemen PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PON)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 3 September 2024 pukul 21.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Sumatera Utara mulai melesat, tetapi Jawa Barat masih tertahan.

Ya, ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus berlanjut. Sejumlah kontingen pun sukses menambah pundi-pundi medalinya.

Pertandingan di PON XXI Aceh-Sumut 2024

Kini, puncak klasemen PON XXI Aceh-Sumut 2024 sendiri bertengger di puncak. Mereka total sudah meraih 11 medali. Rinciannya, ada 6 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.

Lalu, di posisi kedua, ada DKI Jakarta. Kontingen DKI Jakarta total sudah meraih 13 medali dengan rincian 5 emas, 5 perak, dan 3 perunggu.

Beralih ke posisi ketiga, ada Jawa Timur. Mereka total sudah meraih 11 medali dengan rincian. Ada 4 emas, 4 perak, dan 3 perunggu.

Posisi lima besar di klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 dilengkapi oleh Jawa Barat dan Sumatera Utara. Jawa Barat menduduki posisi keempat dengan perolehan 8 medali, yakni 3 emas, 1 perak, dan 4 perunggu.

Sementara itu, tuan rumah, Sumatera Utara mulai melesat. Mereka sudah meraih total 3 medali emas sehingga bisa menduduki peringkat kelima.

Mengekor ketat Sumatera Utara, ada tuan rumah lain PON XXI Aceh-Sumut 2024, yakni Aceh. Mereka total sudah meraih 4 medali dengan rincian 2 emas dan 2 perak.

