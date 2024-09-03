Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 3 September 2024 Pukul 10.00 WIB: DKI Jakarta Kedua, Tuan Rumah Belum Unjuk Gigi!

KLASEMEN sementara Perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (3/9/2024) pukul 10.00 WIB akan diulas Okezone. Meski PON XXI Aceh-Sumut 2024 baru dibuka pada Senin, 9 September 2024, sejumlah cabang olahraga seperti futsal dan sepakbola sudah melangsungkan pertandingan.

Bahkan cabang olahraga senam artistik sudah merampungkan seluruh nomor pertandingan. Cabang olahraga ini dilangsungkan di Gedung Serbaguna Disporasu, Deli Serdang pada 28-31 Agustus 2024.

Provinsi Riau keluar sebagai juara umum dengan Koleksi 6 emas, 3 perak 2 perunggu. Salah satu emas dimenangkan Abiyu Raffi yang turun di nomor Perorangan Per Alat – Lantai.

Mengekor di posisi dua ada DKI Jakarta dengan 5 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Hasil ini masuk kategori bagus untuk DKI Jakarta yang berjuang menjadi juara umum di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Sebelumnya di PON XX Papua 2021, DKI Jakarta finis di posisi dua dengan 111 emas, 91 perak dan 99 perunggu. Kontingen DKI Jakarta kalah dari Jawa Barat yang meraup 133 emas, 105 perak dan 115 perunggu.

(Atlet senam artistik Provinsi Jawa Timur meraih emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

Turun ke posisi tiga ada Provinsi Jawa Timur yang meraup 3 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Setelah di PON Papua 2021 finis ketiga, Jawa Timur praktis mengincar posisi yang lebih baik pada tahun ini.