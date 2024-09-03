Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 3 September 2024 Pukul 10.00 WIB: DKI Jakarta Kedua, Tuan Rumah Belum Unjuk Gigi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |10:04 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa 3 September 2024 Pukul 10.00 WIB: DKI Jakarta Kedua, Tuan Rumah Belum Unjuk Gigi!
Riau puncaki klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Gambar ilustrasi penjualan Bros PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang laku keras. (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinas)
A
A
A

KLASEMEN sementara Perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (3/9/2024) pukul 10.00 WIB akan diulas Okezone. Meski PON XXI Aceh-Sumut 2024 baru dibuka pada Senin, 9 September 2024, sejumlah cabang olahraga seperti futsal dan sepakbola sudah melangsungkan pertandingan.

Bahkan cabang olahraga senam artistik sudah merampungkan seluruh nomor pertandingan. Cabang olahraga ini dilangsungkan di Gedung Serbaguna Disporasu, Deli Serdang pada 28-31 Agustus 2024.

Provinsi Riau keluar sebagai juara umum dengan Koleksi 6 emas, 3 perak 2 perunggu. Salah satu emas dimenangkan Abiyu Raffi yang turun di nomor Perorangan Per Alat – Lantai.

Mengekor di posisi dua ada DKI Jakarta dengan 5 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Hasil ini masuk kategori bagus untuk DKI Jakarta yang berjuang menjadi juara umum di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Sebelumnya di PON XX Papua 2021, DKI Jakarta finis di posisi dua dengan 111 emas, 91 perak dan 99 perunggu. Kontingen DKI Jakarta kalah dari Jawa Barat yang meraup 133 emas, 105 perak dan 115 perunggu.

Atlet senam artistik Provinsi Jawa Timur meraih emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

(Atlet senam artistik Provinsi Jawa Timur meraih emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

Turun ke posisi tiga ada Provinsi Jawa Timur yang meraup 3 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Setelah di PON Papua 2021 finis ketiga, Jawa Timur praktis mengincar posisi yang lebih baik pada tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement