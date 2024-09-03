Kepala Kru Ungkap Rahasia Marc Marquez Dominan di MotoGP Aragon 2024

ALCANIZ – Kepala kru Marc Marquez, Frankie Carchedi, blak-blakan mengungkap rahasia pembalap tim Gresini Racing itu tampil dominan di MotoGP Aragon 2024. Ia mengaku belum pernah melihat hal serupa di pembalap lain.

Dominasi Marquez begitu kentara sepanjang pekan balapan MotoGP Aragon 2024. Ia memuncaki klasemen catatan waktu di semua sesi latihan serta merebut pole position di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz.

Hebatnya lagi, Marquez merebut kemenangan di Sprint Race dengan cara memimpin lomba dari start hingga finis. Cara yang sama ditempuhnya untuk memenangi balapan utama pada Minggu 1 September 2024 malam WIB.

Carchedi lalu membongkar rahasia mengapa Marquez bisa dominan di Aragon sepanjang akhir pekan. Apalagi, kondisi trek berubah-ubah akibat cuaca yang juga kerap berganti dari hujan ke kering.

“Kami melakukan banyak perubahan di akhir pekan ini ketimbang yang lain. Hujan, tetapi Anda menjalani sesi saat kering, level daya cengkeramnya tentu berubah,” papar Carchedi, mengutip dari Crash, Selasa (3/9/2024).

“Dari latihan bebas satu sampai kualifikasi, semua (setelan)nya berbeda. Balapan adalah yang tersulit karena tidak ada sesi yang kering sebelumnya,” imbuh pria asal Inggris itu.