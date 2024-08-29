Kisah Haru Belal Muhammad, Petarung asal Palestina Pertama yang Juara UFC

KISAH haru Belal Muhammad, petarung asal Palestina pertama yang juara UFC akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Belal baru saja menciptakan sejarah baru usai memenangkan pertarungan melawan Leon Edwards (Inggris) di ajang UFC 304 pada 27 Juli 2024 lalu.

Bertarung selama lima menit dengan lima ronde di Manchester, Inggris, Belal dinyatakan menang atas Edwards melalui keputusan (dengan suara bulat). Kemenangan itu lantas membuat Belal berhasil merebut gelar juara kelas welter UFC.

Bagi Belal, gelar tersebut sangatlah spesial untuknya. Sebab ia menjadi petarung seni bela diri campuran (MMA) pertama Palestina yang mampu merebut gelar juara di UFC.

Prestasi itu pun diraih Belal tidak mudah. Sebab ia harus berdarah-darah saat menghadapi Edwards. Tak heran usai dinyatakan menang oleh juri, ia langsung sujud syukur.

Luar biasanya, Belal mempersembahkan kemenangan itu tak hanya untuk dirinya sendiri. Ia mempersembahkan sabuk juara kelas welter itu untuk saudara-saudaranya yang berada di Palestina dan Gaza.

"Ini bukan hanya tentang diri saya sendiri, ini tentang mereka (warga Palestina dan orang-orang di Gaza)" ungkap Belal, dilansir dari MMA Junkie, Kamis (29/8/2024).