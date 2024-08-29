Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Belal Muhammad, Petarung asal Palestina Pertama yang Juara UFC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |23:19 WIB
Kisah Haru Belal Muhammad, Petarung asal Palestina Pertama yang Juara UFC
Belal Muhammad jadi petarung pertama asal Palestina yang juara UFC. (Foto: Instagram/bullyb170)
A
A
A

KISAH haru Belal Muhammad, petarung asal Palestina pertama yang juara UFC akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Belal baru saja menciptakan sejarah baru usai memenangkan pertarungan melawan Leon Edwards (Inggris) di ajang UFC 304 pada 27 Juli 2024 lalu.

Bertarung selama lima menit dengan lima ronde di Manchester, Inggris, Belal dinyatakan menang atas Edwards melalui keputusan (dengan suara bulat). Kemenangan itu lantas membuat Belal berhasil merebut gelar juara kelas welter UFC.

Bagi Belal, gelar tersebut sangatlah spesial untuknya. Sebab ia menjadi petarung seni bela diri campuran (MMA) pertama Palestina yang mampu merebut gelar juara di UFC.

Prestasi itu pun diraih Belal tidak mudah. Sebab ia harus berdarah-darah saat menghadapi Edwards. Tak heran usai dinyatakan menang oleh juri, ia langsung sujud syukur.

Belal Muhammad (instagram/bullyb170)

Luar biasanya, Belal mempersembahkan kemenangan itu tak hanya untuk dirinya sendiri. Ia mempersembahkan sabuk juara kelas welter itu untuk saudara-saudaranya yang berada di Palestina dan Gaza.

"Ini bukan hanya tentang diri saya sendiri, ini tentang mereka (warga Palestina dan orang-orang di Gaza)" ungkap Belal, dilansir dari MMA Junkie, Kamis (29/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sport Lain MMA Belal Muhammad UFC
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement