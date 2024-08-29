Kenapa Pebulutangkis China Liu Yu Chen Begitu Mengidolakan Hendra Setiawan? Ini Alasannya

KENAPA pebulutangkis China, Liu Yu Chen begitu mengidolakan Hendra Setiawan? Ternyata ada alasan di balik Liu Yu Chen sangat mengagumi rekan bermain Mohammad Ahsan tersebut.

Pebulutangkis ganda putra China, Liu Yu Chen akhir-akhir ini memang menjadi sorotan banyak pecinta bulutangkis dunia. Sebab, pasangan Ou Xuan Yi ini banyak membuat aksi tak terduga sejak di Olimpiade Paris 2024.

Pertama, Yu Chen membuat kejutan di final sektor ganda campuran Olimpiade Paris 2024. Setelah laga usai, pebulutangkis yang disebut sebagai putra sulung Hendra Setiawan itu datang menghampiri Huang Yaqiong dan kemudian melamarnya.

Setelah kabar mengejutkan yang membahagiakan itu, Liu Yu Chen kembali menghebohkan publik dengan pengunduran dirinya. Di usia yang masih 29 tahun, Yu Chen memutuskan mundur dari dunia bulutangkis dan memilih untuk pensiun dini.

Hal ini menjadi kabar yang paling mengejutkan dari dirinya. Sebab, bagaimanapun dirinya masih memiliki potensi untuk meraih banyak gelar di masa mendatang. Terlebih, pemain yang paling diidolakannya, yakni Hendra Setiawan yang sudah hampir berusia 40 tahun saja belum memutuskan untuk gantung raket.

Seperti diketahui, Liu Yu Chen memang sangat mengidolakan sosok Hendra Setiawan. Hal tersebut diketahui dari sesi QnA Yu Chen saat ikut kumpul bersama keluarga Hendra di Indonesia.

Dalam momen yang diunggah di channel youtube Hendra itu, Liu Yu Chen mendapat pertanyaan seputar pemain yang sangat diidolakan. Dengan mudah, ia menunjuk Hendra yang duduk disampingnya.