HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Proliga 2025: Dimulai 3 Januari hingga 11 Mei, Surabaya Samator Siap Comeback!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:28 WIB
Jadwal Proliga 2025: Dimulai 3 Januari hingga 11 Mei, Surabaya Samator Siap Comeback!
Jakarta BIN akan turut berlaga di Proliga 2025. (Foto: Jakarta BIN)
A
A
A

JADWAL Proliga 2025 telah resmi dirilis. Liga bola voli paling bergengsi di Indonesia itu dijadwalkan berlangsung mulai 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Surabaya Samantor pun siap comeback.

Jadwal resmi Proliga 2025 resmi diumumkan kepada klub-klub calon peserta pada pertemuan virtual yang berlangsung Rabu (28/8/2025). Pertemuan yang dipimpin Ketua Proliga, Hanny S Surkatty itu diikuti oleh perwakilan klub-klub putra peserta Proliga, seperti Jakarta LavAni Allobank Electric, Jakarta STIN BIN, Jakarta Bhayangkara Presisi, Palembang Bank SumselBabel, Jakarta Pertamina Pertamax, dan Jakarta Garuda Jaya.

Jakarta Lavani

Kemudian, tim lama yang akan ikut kembali yakni Surabaya Samator. Seperti diketahui, tim asal Kota Pahlawan itu absen dalam pagelaran Proliga 2024.

Sedangkan di bagian putri, ada enam tim yang hadir Mereka adalah Jakarta BIN, Jakarta Electric PLN, Jakarta Popsivo Polwan, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Bandung Bank bjb Tandamata, dan Jakarta Livin Mandiri.

Pelaksanaan Proliga 2025 berbeda dengan musim kompetisi tahun lalu. Pada musim depan, untuk babak reguler putaran satu dan dua, laga akan berlangsung 3 Januari hingga 23 Februari 2025.

"Setelah itu kompetisi dihentikan selama bulan Ramadhan dan dimulai lagi setelah Lebaran untuk final four sampai grand final," kata Hanny, dilansir dari rilis PBVSI, Rabu (28/8/2024).

Halaman:
1 2
