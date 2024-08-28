Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2024: Chico Aura Dipulangkan Wakil Hong Kong di 32 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |09:14 WIB
Hasil Korea Open 2024: Chico Aura Dipulangkan Wakil Hong Kong di 32 Besar
Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEOUL – Perjalanan tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo di Korea Open 2024 berjalan singkat. Bagaimana tidak, baru bermain di babak 32 besar, Chia dipastikan sudah gugur.

Hal itu karena Chico dipulangkan wakil Hong Kong, Jason Gunawan di babak 32 besar yang berlansung hari ini, Rabu (28/8/2024) pagi WIB. Bermain selam 40 menit, Chico akhirnya kalah dengan skor 17-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Mokpo Indoor Stadium, Seoul, Korea Selatan, Chico memulai pertandingan dengan baik. Meski ditempel ketat oleh lawan, dia bisa unggul dua angka dalam kedudukan 4-2 hingga 7-5.

Namun setelah itu Gunawan mampu mengejarnya di angka 7-7 dan bahkan berbalik unggul 10-8. Beruntung Chico dengan cepat bisa bangkit dan kembali menyamakan skor menjadi 10-10.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Aksi kejar mengejar angka pun terus berlanjut hingga mencapai skor 17-17. Kedua pemain saling menyerang dengan tempo permainan yang cukup cepat.

Memasuki poin-poin kritis, Chico malah banyak membuat kesalahan sendiri. Alhasil, pemain kelahiran Jayapura itu kalah dengan skor 17-21 dar Gunawan di set pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3058276/leo-rolly-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-pbsi-optimistis-tatap-olimpiade-los-angeles-2028-3wMfNf1ci1.jpg
Leo Rolly/Bagas Maulana Juara Korea Open 2024, PBSI Optimistis Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3057886/leo-bagas-juarai-korea-open-2024-aryono-miranat-ingatkan-pemainnya-agar-tak-cepat-puas-YUcu3BgZZ8.jpg
Leo/Bagas Juarai Korea Open 2024, Aryono Miranat Ingatkan Pemainnya Agar Tak Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/40/3057784/kenapa-leo-rolly-carnando-dan-bagas-maulana-dijuluki-manusia-silver-ini-alasannya-Ri1PHQgedm.jpeg
Kenapa Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana Dijuluki Manusia Silver? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057269/leo-bagas-saling-lempar-pujian-usai-juarai-korea-open-2024-jqe1KWKve1.jpg
Leo/Bagas Saling Lempar Pujian Usai Juarai Korea Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057166/juara-korea-open-2024-bareng-leo-rolly-bagas-maulana-lega-lepas-julukan-manusia-silver-AdwU3J7Ca8.jpeg
Juara Korea Open 2024 Bareng Leo Rolly, Bagas Maulana Lega Lepas Julukan Manusia Silver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057142/profil-leo-rolly-carnando-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-yang-kalahkan-juara-bwf-world-championships-2023-LeWZaF2oFb.jpeg
Profil Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Juara Korea Open 2024 yang Kalahkan Juara BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement