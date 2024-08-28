Hasil Korea Open 2024: Chico Aura Dipulangkan Wakil Hong Kong di 32 Besar

SEOUL – Perjalanan tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo di Korea Open 2024 berjalan singkat. Bagaimana tidak, baru bermain di babak 32 besar, Chia dipastikan sudah gugur.

Hal itu karena Chico dipulangkan wakil Hong Kong, Jason Gunawan di babak 32 besar yang berlansung hari ini, Rabu (28/8/2024) pagi WIB. Bermain selam 40 menit, Chico akhirnya kalah dengan skor 17-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Mokpo Indoor Stadium, Seoul, Korea Selatan, Chico memulai pertandingan dengan baik. Meski ditempel ketat oleh lawan, dia bisa unggul dua angka dalam kedudukan 4-2 hingga 7-5.

Namun setelah itu Gunawan mampu mengejarnya di angka 7-7 dan bahkan berbalik unggul 10-8. Beruntung Chico dengan cepat bisa bangkit dan kembali menyamakan skor menjadi 10-10.

Aksi kejar mengejar angka pun terus berlanjut hingga mencapai skor 17-17. Kedua pemain saling menyerang dengan tempo permainan yang cukup cepat.

Memasuki poin-poin kritis, Chico malah banyak membuat kesalahan sendiri. Alhasil, pemain kelahiran Jayapura itu kalah dengan skor 17-21 dar Gunawan di set pertama.