MOTOGP

Bukan Juara Dunia, Target Marc Marquez di MotoGP 2024 Hanya Tim Pabrikan Ducati

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |01:21 WIB
Target utama Marc Marquez di MotoGP 2024 adalah mendapat kontrak tim pabrikan (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

BUKAN juara dunia, target Marc Marquez di MotoGP 2024 hanya mendapat kontrak tim pabrikan dalam hal ini Ducati Lenovo. Dengan begitu, Alex Lowes menilai The Baby Alien punya kesempatan untuk bersaing lagi.

Setelah 11 musim bersama Repsol Honda, Marquez memutuskan pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024. Ia nampak sudah lelah dengan tim pabrikan Jepang itu yang sudah terseok-seok dan tak menunjukkan perkembangan dalam beberapa musim terakhir.

Marc Marquez naik motor Honda CBR 600 RR (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Marquez membuktikan diri bisa kompetitif lagi bersama tim satelit Ducati itu. Meski belum menang hingga seri ke-11, ia bisa konsisten memperebutkan podium dengan para pembalap teratas sehingga duduk di peringkat empat klasemen sementara MotoGP 2024.

Performa gemilangnya itu membuat Ducati Lenovo memilihnya untuk dikontrak mulai MotoGP 2025. Marquez akan menjadi duet sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, hingga musim 2026.

Lowes menilai target Marquez musim ini memang untuk mendapatkan kontrak tim pabrikan pada musim depan. Oleh karena itu, dia selalu tampil ngotot dan selalu memaksakan dirinya untuk mendapat hasil terbaik pada musim ini hingga beberapa kali membuat kesalahan.

"Dia menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengalihkan tekanan dan ekspektasi. Itu Marc Marquez!" kata Lowes dilansir dari Crash Internasional, Selasa (27/8/2024).

"Tentunya dia hanya ingin mengalahkan mereka? Sikap itu sudah ada di awal musim. Saya merasa dia memaksakan diri karena dia membuat kesalahan dalam sesi latihan," tambah pria asal Inggris itu.

