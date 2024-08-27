Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Pilih Berkarier di F1

KISAH Jack Doohan, putra juara dunia MotoGP Mick Doohan yang pilih berkarier di balap mobil hingga menembus F1, menarik untuk diulas. Sebab, kiprahnya berbanding terbalik dengan sang ayah.

Doohan merupakan nama besar di MotoGP. Pria asal Australia itu punya lima titel gelar juara dunia MotoGP (GP 500cc) pada dekade 1990-an.

Selain lima titel juara dunia itu, Doohan identik dengan Honda Racing Corporation (HRC). Ia begitu setia dengan tim pabrikan Honda sejak naik ke kelas premier, mengoleksi titel, hingga pensiun.

Akan tetapi, jejak Mick Doohan di balap motor tak diikuti oleh putranya. Jack Doohan justru memilih karier sebagai pembalap mobil!

Semua berawal dari hadiah gokart dari Michael Schumacher pada 2012. Tidak disangka, darah balap dari sang ayah menitis padanya. Jack mampu menjadi juara nasional pada 2015 dan 2016.

Karier Jack lalu beranjak perlahan menuju balapan single seater mulai dari Formula 4, Formula 3 Asia, hingga Kejuaraan Dunia F3 2020. Selama menapaki karier itu, ia direkrut oleh Red Bull Racing untuk menjadi bagian dari akademi balap.