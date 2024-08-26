Buka Jalan bagi Talenta Muda, Carabao Billiards Kirim 3 Atlet Indonesia Siap Unjuk Gigi di Formosa Cup 2024

JAKARTA - Tiga atlet biliar Indonesia mengikuti pertandingan Formosa Cup 2024 ACBS Asian Pool Championships di Taiwan pada 25-29 Agustus 2024. Ketiga atlet ini adalah Johan Dewa, Made Aby, dan Brian Axel.

Mereka mendapatkan sponsor penuh dari Hendra Kurniawan (Hendra Carabao) dan Carabao Billiards untuk bertanding di kompetisi bertaraf internasional tersebut. Keberangkatan para atlet biliar kebanggaan Tanah Air itu akan mewakili nama Indonesia di kancah dunia.

Diketahui, keikutsertaan para peserta di Formosa Cup merupakan salah satu bentuk dukungan dan rekomendasi oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI). Tak hanya itu, keikutsertaan di Formosa Cup juga menjadi bentuk reward bagi Made Aby Permana atas kemenangannya di Carabao Junior Open 2023 lalu.

Sementara itu, Brian Axel mendapatkan kesempatan ini juga berkat prestasi cemerlangnya menjadi Runner Up di ajang Indonesia International Open 2024. Sebelumnya, Albert Januarta juga direncanakan ikut bersama tiga atlet berprestasi tersebut. Akan tetapi, Albert turut mencetak prestasinya dengan lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang akan digelar di Aceh.

Tidak hanya diberangkatkan, tiga atlet biliar ini juga akan didampingi langsung oleh Johan Dewa dan Hendra Carabao. Melalui upaya tersebut, Hendra selaku Founder Carabao Billiards berkomitmen untuk terus memajukan olahraga biliar di Indonesia dengan cara regenerasi atlet junior.

Melalui keberangkatan Aby kali ini, pihaknya juga berharap dapat menjadi motivasi untuk atlet biliar junior untuk mengikuti Carabao Junior Open 2024. Hendra mengaku, dirinya memimpikan bahwa suatu saat nanti akan ada banyak atlet Indonesia yang mampu bersaing di kompetisi tertinggi biliar di level internasional.