Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Thailand di SEA V League 2024 Hari Ini

JADWAL dan link live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2024 hari ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru ini akan digelar di GOR UNY, Yogyakarta, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi laga terakhir di SEA V League 2024 seri kedua pada hari ini. Farhan Halim cs akan dihadapkan lawan berat, yakni Thailand.

Thailand sendiri melakoni SEA V League 2024 seri kedua dengan begitu apik. Mereka membuka perjalanan dengan mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Rincian skornya, Thailand menang 25-22, 25-22, dan 25-20.

Kemudian, di laga kedua SEA V League 2024 seri kedua, Thailand sukses membantai Filipina dengan skor telak juga 3-0. Laga ini rampung dengan rincian skor 25-18, 25-21, dan 25-19.

Dengan kondisi di atas, Thailand tentunya akan jadi lawan berat bagi Timnas Voli Putra Indonesia. Meski begitu, Timnas Voli Putra Indonesia juga punya modal bagus jelang lawan Thailand.

Timnas Voli Putra Indonesia sukses meraih kemenangan juga di 2 laga awal SEA V League 2024 seri kedua. Pertama, skuad Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 dengan rincian skor 26-24, 25-11, dan 25-15.

Kemudian, di laga kedua, Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan Vietnam, meski harus bertarung sengit. Pasalnya, laga harus berjalan lima set.

Timnas Voli Putra Indonesia menang dengan skor 3-2. Rincian skornya, Farham Halim cs menang dengan skor 25-22, 28-30, 22-25, 25-16, dan 15-13.