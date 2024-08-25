Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Indonesia International Challenge 2024 Pekanbaru: Tuan Rumah Koleksi 2 Gelar Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:16 WIB
Hasil Lengkap Final Indonesia International Challenge 2024 Pekanbaru: Tuan Rumah Koleksi 2 Gelar Juara
Yohanes Saut Marcellyno menjuarai Indonesia International Challenge 2024 (Foto: Instagram/@badminton.ina)
PEKANBARU – Hasil lengkap Final Indonesia International Challenge 2024 Pekanbaru sudah diketahui. Tim bulu tangkis Indonesia sukses mengoleksi dua titel juara.

Pertandingan final Indonesia International Challenge 2024 telah selesai digelar di GOR Remaja Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, pada Minggu (25/8/2024). Ganda campuran dan tunggal putra menyumbang gelar.

Felisha Pasaribu

Titel pertama Indonesia didapatkan dari sektor ganda campuran atas nama Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka menjadi juara setelah mengalahkan sang senior, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, dengan skor 21-18 dan 21-10.

Kemudian, gelar juara kedua untuk Tim Merah-Putih dipersembahkan oleh Yohanes Saut Marcellyno. Ia membungkam seniornya juga, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-7.

Sayangnya, Indonesia gagal mendapatkan gelar juara dari sektor tunggal putri. Pasalnya, Chiara Marvella Handoyo menelan kekalahan di partai final.

Chiara bertarung sengit dengan Hina Akechi dari Jepang di partai pamungkas. Namun, lewat rubber game dia kalah dengan skor 21-11, 18-21 dan 7-21.

