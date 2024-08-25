Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gugur di Semifinal Japan Open 2024, Leo Rolly/Bagas Maulana Akui Pertahanannya Kurang Solid

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |02:11 WIB
Gugur di Semifinal Japan Open 2024, Leo Rolly/Bagas Maulana Akui Pertahanannya Kurang Solid
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana mengaku punya kelemahan sehingga kalah di semifinal Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

YOKOHAMA Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana gugur di semifinal Japan Open 2024 Super 750 setelah kalah dua gim langsung dari wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dengan skor 19-21 dan 17-21. Mereka mengungkapkan penyebab kekalahan itu salah satunya karena kurang solidnya pertahanan.

Dalam laga yang berlangsung di Yokohama Arena, Yokohama, Sabtu 24 Agustus 2024 siang WIB, Leo/Bagas langsung tertinggal 0-6 di awal pertandingan meski kemudian bisa menyamakan skor menjadi 9-9. Namun setelah itu mereka ketinggalan lagi di angka 10-14, 15-20, dan takluk 19-21 meski sempat mendekat.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di Japan Open 2024 (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, pasangan anyar Indonesia itu bisa mengimbangi permainan Goh/Izzuddin. Kedua pasangan saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 11-11.

Akan tetapi, performa Leo/Bagas menurun setelah itu sehingga tertinggal 11-14 dan 12-15. Kendati sempat memangkas ketertinggalan, menjadi 16-17 dan 17-18, pada akhirnya mereka tumbang dengan skor 17-21 di gim kedua.

Bagas menilai kekalahan itu terjadi karena dirinya pribadi terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Ia mengaku kesulitan untuk bisa memperoleh poin dari serangan-serangan yang dilakukannya.

“Dari sisi permainan, saya memang banyak mati sendiri. Pukulan-pukulannya terasa kurang enak. Meskipun begitu tadi saya sebenarnya sudah mencoba mengeluarkan pukulan-pukulan yang enak tetapi masih susah untuk menghasilkan angka,” kata Bagas dilansir dari rilis PBSI, Minggu (25/8/2024).

Hal senada juga diucapkan oleh Leo. Selain itu, menurutnya, pertahanannya dan Bagas mudah ditembus oleh lawan, tak seperti laga-laga sebelumnya.

