SPORT LAIN

Jelang Lawan Filipina di SEA V League 2024 Seri Kedua, Timnas Voli Putra Indonesia Diharapkan Tingkatkan Hal Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:29 WIB
Jelang Lawan Filipina di SEA V League 2024 Seri Kedua, Timnas Voli Putra Indonesia Diharapkan Tingkatkan Hal Ini
Timnas Voli Putra Indonesia siap hadapi Filipina di seri kedua SEA V League 2024. (Foto: PBVSI)
A
A
A

YOGYAKARTA – Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia, Victor Laiyan berharap permainan timnya dapat segera membaik jelang melawan Filipina di SEA V League 2024 seri kedua. Terutama dalam hal receive dan blok karena dinilai dua faktor tersebut jadi kekurangan di putaran pertama dan perlu ditingkatkan.

SEA V League 2024 akan menggelar putaran keduanya di GOR UNY, Yogyakarta, mulai Jumat (23/8/2024), hingga Minggu (25/8/2024). Pada pekan lalu, putaran pertama turnamen bola voli antar negara-negara ASEAN itu dihelat di Filipina.

Tim Merah-Putih hanya menjadi runner up dalam putaran pertama SEA V League setelah mengemas dua kemenangan dan sekali kalah. Mereka hanya tumbang dari sang pemuncak klasemen, Thailand.

Hasil tersebut membuat Indonesia terancam gagal mencapai target yang diberikan oleh PBVSI. Seperti diketahui, Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo, mengharapkan Dio Zulfikri dan kolega bisa meraih hattrick gelar juara setelah berjaya pada dua edisi sebelumnya.

Timnas Voli Putra Indonesia

Karena itu, sejumlah kekurangan yang terlihat di putaran pertama lalu perlu dievaluasi. Kata Victor Laiyan, Indonesia perlu memperbaiki receive dan blok yang kurang apik pada putaran kedua SEA V League 2024, tak terkecuali kondisi kebugaran fisik mereka.

