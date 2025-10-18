Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Denmark Open 2025: Kalahkan Jagoan China, Fajar Alfian/Shohibul Fikri Tembus Final!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |18:44 WIB
Hasil Semifinal Denmark Open 2025: Kalahkan Jagoan China, Fajar Alfian/Shohibul Fikri Tembus Final!
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

ODENSE – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil melaju ke partai final Denmark Open 2025. Kepastian itu didapat setelah Fajar/Fikri mempecundangi ganda putra China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18 di babak semifinal.

1. Pertarungan Sengit

Fajar/Fikri memulai pertandingan dengan baik di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Sabtu (18/10/2025) malam WIB. Namun perlahan, Liang/Wang mulai menemukan tempo permainan mereka, hingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Kejar-kejaran angka terjadi setelah itu, bahkan kedua pasangan terus berbagi angka hingga 10-10. Sayangnya, Fajar/Fikri harus tertinggal tipis di interval gim pertama dengan skor 10-11.

Usai jeda interval, Fajar/Fikri berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 15-12 atas Liang/Wang. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu terus memperlebar keunggulan hingga akhirnya berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

2. Tekanan di Gim Kedua

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Fajar/Fikri mendapat tekanan dan sempat tertinggal cukup jauh 3-7 dari Liang/Wang. Meskipun begitu, mereka terus berusaha memperkecil ketertinggalan.

Usaha keras Fajar/Fikri membuat mereka hanya tertinggal tipis di interval gim kedua dengan skor 10-11. Usai jeda, pasangan yang kini menduduki peringkat 35 dunia itu mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14 dari Liang/Wang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177619/viktor_axelsen-HNLd_large.jpg
Kisah Viktor Axelsen, Tangisnya Pecah karena Tembus Semifinal Denmark Open 2025 Usai Lewati Cedera dan Perceraian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177595/jonatan_christie-YMHJ_large.jpg
Jadwal Semifinal Denmark Open 2025: Jonatan Christie vs Alex Lanier, Fajar/Fikri Tantang Liang Wei Keng/Wang Chang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177496/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_cantiknya_kebangetan_di_denmark_open_2025-LSTi_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Cantiknya Kebangetan di Denmark Open 2025, Nomor 1 Andalan Tuan Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177482/jonatan_christie_berhasil_melompat_ke_semifinal_denmark_open_2025_super_750-wqVT_large.jpg
Hasil Perempatfinal Denmark Open 2025: Hajar Li Shi Feng, Jonatan Christie Lompat ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177322/li_shi_feng_dan_jonatan_christie-6jUD_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Denmark Open 2025: Tersisa 3 Wakil, Jonatan Christie vs Li Shi Feng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/40/3177166/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-3Ds0_large.jpg
Hasil 16 Besar Denmark Open 2025: Kena Comeback, Sabar/Reza Gugur
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement