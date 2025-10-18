Hasil Semifinal Denmark Open 2025: Kalahkan Jagoan China, Fajar Alfian/Shohibul Fikri Tembus Final!

ODENSE – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil melaju ke partai final Denmark Open 2025. Kepastian itu didapat setelah Fajar/Fikri mempecundangi ganda putra China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18 di babak semifinal.

1. Pertarungan Sengit

Fajar/Fikri memulai pertandingan dengan baik di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Sabtu (18/10/2025) malam WIB. Namun perlahan, Liang/Wang mulai menemukan tempo permainan mereka, hingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Kejar-kejaran angka terjadi setelah itu, bahkan kedua pasangan terus berbagi angka hingga 10-10. Sayangnya, Fajar/Fikri harus tertinggal tipis di interval gim pertama dengan skor 10-11.

Usai jeda interval, Fajar/Fikri berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 15-12 atas Liang/Wang. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu terus memperlebar keunggulan hingga akhirnya berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

2. Tekanan di Gim Kedua

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Fajar/Fikri mendapat tekanan dan sempat tertinggal cukup jauh 3-7 dari Liang/Wang. Meskipun begitu, mereka terus berusaha memperkecil ketertinggalan.

Usaha keras Fajar/Fikri membuat mereka hanya tertinggal tipis di interval gim kedua dengan skor 10-11. Usai jeda, pasangan yang kini menduduki peringkat 35 dunia itu mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14 dari Liang/Wang.