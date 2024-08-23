Terhenti di 16 Besar Japan Open 2024, Rehan/Lisa Kesal Kalah Lagi dari Duet Hong Kong

GANDA campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, mengaku menyesal dan kecewa kalah lagi dari duet Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet. Kali ini Rehan/Lisa dihentikan Tang/Tse di 16 besar Japan Open 2024.

Rehan/Lisa mengawali pertandingan melawan Tang/Tse di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Kamis (22/8/2024) siang WIB dengan apik. Sayangnya, lewat rubber game berdurasi 49 menit, mereka kalah dengan skor 21-17, 10-21 dan 12-21.

Dengan kekalahan tersebut, Rehan/Lisa gagal memutus rentetan hasil buruk melawan Tang/Tse. Ini menjadi kekalahan ketujuh berturut-turut yang mereka dapat dari pasangan ranking delapan dunia itu.

Oleh karena itu, Rehan tak dapat menutupi rasa penyesalan dan kekecewaan yang dirasakannya setelah ditumbangkan oleh Tang/Tse di Japan Open 2024. Sebab, dirinya dan Lisa tampil gemilang di gim pertama, tetapi malah banyak melakukan kesalahan sendiri karena terlalu terburu-buru pada dua gim selanjutnya.

“Saya menyesal dan kecewa dengan hasil ini. Kami sudah bermain baik dan mengambil gim pertama. Namun di gim kedua dan ketiga, bola-bola yang seharusnya gampang banyak matinya. Capek sih sebenarnya tidak,” kata Rehan dilansir dari rilis PBSI, Kamis (22/8/2024).

“Kami terburu-buru. Bola yang gampang malah ingin cepat-cepat mematikan dan akhirnya mati sendiri. Bola-bola no lob-nya juga sering salah dan banyak membuang poin. Bola-bola bawah kami juga masih sering mati sendiri,” tambahnya.