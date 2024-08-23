Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terhenti di 16 Besar Japan Open 2024, Rehan/Lisa Kesal Kalah Lagi dari Duet Hong Kong

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |03:03 WIB
GANDA campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, mengaku menyesal dan kecewa kalah lagi dari duet Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet. Kali ini Rehan/Lisa dihentikan Tang/Tse di 16 besar Japan Open 2024.

Rehan/Lisa mengawali pertandingan melawan Tang/Tse di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Kamis (22/8/2024) siang WIB dengan apik. Sayangnya, lewat rubber game berdurasi 49 menit, mereka kalah dengan skor 21-17, 10-21 dan 12-21.

Dengan kekalahan tersebut, Rehan/Lisa gagal memutus rentetan hasil buruk melawan Tang/Tse. Ini menjadi kekalahan ketujuh berturut-turut yang mereka dapat dari pasangan ranking delapan dunia itu.

Oleh karena itu, Rehan tak dapat menutupi rasa penyesalan dan kekecewaan yang dirasakannya setelah ditumbangkan oleh Tang/Tse di Japan Open 2024. Sebab, dirinya dan Lisa tampil gemilang di gim pertama, tetapi malah banyak melakukan kesalahan sendiri karena terlalu terburu-buru pada dua gim selanjutnya.

“Saya menyesal dan kecewa dengan hasil ini. Kami sudah bermain baik dan mengambil gim pertama. Namun di gim kedua dan ketiga, bola-bola yang seharusnya gampang banyak matinya. Capek sih sebenarnya tidak,” kata Rehan dilansir dari rilis PBSI, Kamis (22/8/2024).

“Kami terburu-buru. Bola yang gampang malah ingin cepat-cepat mematikan dan akhirnya mati sendiri. Bola-bola no lob-nya juga sering salah dan banyak membuang poin. Bola-bola bawah kami juga masih sering mati sendiri,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
