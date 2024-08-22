Advertisement
HOME SPORTS NETTING

10 Aksi Konyol Mohammad Ahsan yang Bikin Ngakak, Nomor 1 Makan Raket!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |22:38 WIB
10 Aksi Konyol Mohammad Ahsan yang Bikin Ngakak, Nomor 1 Makan Raket!
Simak 10 tingkah konyol Mohammad Ahsan yang bikin ngakak (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

BERIKUT 10 aksi konyol Mohammad Ahsan yang bikin ngakak. Kompilasi ini dijamin bikin pembaca sekalian tertawa terbahak-bahak.

Seperti diketahui, Mohammad Ahsan dikenal sebagai sosok pebulu tangkis yang jujur dan berkharisma. Tak ayal, ada banyak pebulu tangkis di dunia yang sangat mengidolakan tandem dari Hendra Setiawan itu.

Mohammad Ahsan

Namun di balik kharismanya yang begitu luar biasa, pria yang akrab disapa Baba Ahsan itu juga memiliki sikap lucu yang diluar nalar. Bahkan, tidak jarang dirinya tertangkap kamera melakukan hal konyol yang membuat ngakak.

Lalu, apa saja aksi itu? Simak ulasan berikut ini.

10 Aksi Konyol Mohammad Ahsan yang Bikin Ngakak

10. Gagal Ikut Gala Dinner

Mohammad Ahsan

Pada acara gala dinner jelang BWF World Tour Finals 2022, Mohammad Ahsan merasa tidak enak badan yang membuatnya tidak mengikuti gala. Karena menimbulkan banyak pertanyaan, ia pun mengunggah foto tengah makan malam ala-ala gala dinner sendirian di hotel lengkap dengan pakaian batiknya.

9. Nenangin Anak di Lapangan

Pada gelaran Indonesia Masters 2022, Babah Ahsan yang ikut serta bersama Hendra Setiawan mendapat dukungan langsung dari keluarga. Namun dalam satu momen, putra kandung Ahsan yang menonton justru menangis di pinggir lapangan.

Melihat hal tersebut, Ahsan pun berusaha menenangkan anaknya. Lucunya, pria berusia 36 tahun itu justru menakut-nakuti anaknya dengan menyebut, “Ada security tuh”.

8. Melawak Setelah Kalah

Mohammad Ahsan

Pada laga pembuka Indonesia Open 2022, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan harus takluk dari wakil China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Namun saat post conference setelah pertandingan, Ahsan justru menyebut jika net yang ketinggian menjadi penyebab kekalahannya. Padahal, tinggi net kan tidak akan berubah.

Halaman:
1 2 3
