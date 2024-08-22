Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2024: Kalahkan Ganda Taiwan, Shohibul Fikri/Daniel Marthin ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:09 WIB
Hasil Japan Open 2024: Kalahkan Ganda Taiwan, Shohibul Fikri/Daniel Marthin ke Perempatfinal
Fikri/Daniel melaju ke perempatfinal Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

DUET anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin melaju ke perempatfinal Japan Open 2024. Fikri/Daniel memastikan tiket ke babak delapan besar usai mengalahkan ganda Taiwan, Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen dua game langsung 21-16 dan 21-12.

Beraksi di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Kamis (22/8/2024) sore WIB, Fikri/Daniel mendapatkan perlawanan sengit dari Lee/Lee sejak awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 6-6.

Selepas itu, Fikri/Daniel sempat menjauh dengan keunggulan 8-6, tetapi Lee/Lee mengejar lagi di angka 8-8. Terus menekan, pasangan Merah-Putih berhasil membuat lawan kerepotan dan akhirnya bisa menjauh dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, duet Pelatnas PBSI terus menjaga keunggulan hingga mencapai skor 16-14. Permainan Fikri/Daniel pun semakin garang di poin-poin kritis sampai mampu mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Pertarungan sengit kembali terjadi di gim kedua. Fikri/Daniel yang tertinggal 2-4 lebih dulu mampu menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Variasi serangan bola-bola tajam dan mendatar yang dilancarkan oleh pasangan anyar Indonesia it uterus membuat lawan kerepotan. Mereka pun berbalik unggul 6-4 dan menutup interval gim kedua dengan keunggulan 11-8.

Halaman:
1 2

