Akui Tak Tahu Permainan Lawan di 32 Besar Japan Open 2024, Anthony Ginting: Saya Harus Waspada

YOKOHAMA – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengakui benar-benar buta akan permainan lawannya, yakni Yushi Tanaka di 32 besar Japan Open 2024. Sebab laga di Japan Open 2024 nanti akan menjadi pertemuan pertama Anthony dengan wakil tuan rumah, Yushi Tanaka.

Karena hal itulah, Anthony Ginting mengaku akan selalun waspada. Untungnya, ia sudah beradaptasi dengan baik dengan arena Japan Open 2024, jadi kini iahanya fokus untuk menghadapi Yushia Tanaka.

Ginting menjadi salah satu dari 10 wakil Indonesia yang turun di Japan Open 2024. Turnamen Super 750 itu dijadwalkan digelar pada 20-25 Agustus di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang.

Ini menjadi kali pertama Yokohama Arena menjadi tuan rumah Japan Open 2024, yang biasanya dihelat di Tokyo. Para wakil Tim Merah-Putih pun mendapat kesempatan untuk menjajalnya pada sesi latihan Senin (19/8/2024) sore waktu setempat.

Onik -sapaan Ginting- pun menilai dirinya bisa beradaptasi dengan apik dengan kondisi lapangan pertandingan. Dia turut memuji fasilitas yang sangat baik yang tersedia di Yokohama Arena.

"Adaptasi dengan arena sih sudah oke. Seperti arena di Jepang lainnya, fasilitasnya baik. Ini jadi ciri khasnya Jepang, semua fasilitasnya baik,” kata Ginting dilansir dari rilis PBSI, Senin (19/8/2024).