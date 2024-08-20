Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Akui Tak Tahu Permainan Lawan di 32 Besar Japan Open 2024, Anthony Ginting: Saya Harus Waspada

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:52 WIB
Akui Tak Tahu Permainan Lawan di 32 Besar Japan Open 2024, Anthony Ginting: Saya Harus Waspada
Tunggal putri Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

YOKOHAMA – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengakui benar-benar buta akan permainan lawannya, yakni Yushi Tanaka di 32 besar Japan Open 2024. Sebab laga di Japan Open 2024 nanti akan menjadi pertemuan pertama Anthony dengan wakil tuan rumah, Yushi Tanaka.

Karena hal itulah, Anthony Ginting mengaku akan selalun waspada. Untungnya, ia sudah beradaptasi dengan baik dengan arena Japan Open 2024, jadi kini iahanya fokus untuk menghadapi Yushia Tanaka.

Ginting menjadi salah satu dari 10 wakil Indonesia yang turun di Japan Open 2024. Turnamen Super 750 itu dijadwalkan digelar pada 20-25 Agustus di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang.

Ini menjadi kali pertama Yokohama Arena menjadi tuan rumah Japan Open 2024, yang biasanya dihelat di Tokyo. Para wakil Tim Merah-Putih pun mendapat kesempatan untuk menjajalnya pada sesi latihan Senin (19/8/2024) sore waktu setempat.

Anthony Sinisuka Ginting

Onik -sapaan Ginting- pun menilai dirinya bisa beradaptasi dengan apik dengan kondisi lapangan pertandingan. Dia turut memuji fasilitas yang sangat baik yang tersedia di Yokohama Arena.

"Adaptasi dengan arena sih sudah oke. Seperti arena di Jepang lainnya, fasilitasnya baik. Ini jadi ciri khasnya Jepang, semua fasilitasnya baik,” kata Ginting dilansir dari rilis PBSI, Senin (19/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement