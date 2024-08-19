Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tatap MotoGP 2025, Franco Morbidelli Yakin Bakal Betah Bela Tim Valentino Rossi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |03:02 WIB
Tatap MotoGP 2025, Franco Morbidelli Yakin Bakal Betah Bela Tim Valentino Rossi
Franco Morbidelli kala mentas di MotoGP. (Foto: VR46 Official)
A
A
A

FRANCO Morbidelli menatap perjalanan barunya bersama tim balap Valentino Rossi mulai MotoGP 2025. Resmi merapat ke Pertamina Enduro VR46 untuk musim balap MotoGP 2025, dia yakin bakal betah bersama tim milik Valentino Rossi tersebut.

Musim ini akan menjadi musim terakhir Morbidelli bersama Prima Pramac. Karena di musim depan, rider asal Italia itu akan membalap untuk Pertamina Enduro VR46.

Franco Morbidelli

Morbidelli mengisi kursi kekosongan yang ditinggalkan Marco Bezzecchi ke Aprilia. Murid Valentino Rossi itu nantinya akan bertandem dengan Fabio Di Giannantonio.

Morbidelli sangat senang bisa menjadi bagian dari Pertamina Enduro VR46 di musim depan. Menurutnya, itu merupakan kisah yang sangat indah.

“Kisah yang sangat indah! Saya sangat senang mengumumkan bahwa saya telah menandatangani kontrak dengan Tim Balap VR46 untuk musim 2025. Saya pasti akan betah disini,” kata Morbidelli, dilansir dari situs MotoGP, Senin (19/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement