Tatap MotoGP 2025, Franco Morbidelli Yakin Bakal Betah Bela Tim Valentino Rossi

FRANCO Morbidelli menatap perjalanan barunya bersama tim balap Valentino Rossi mulai MotoGP 2025. Resmi merapat ke Pertamina Enduro VR46 untuk musim balap MotoGP 2025, dia yakin bakal betah bersama tim milik Valentino Rossi tersebut.

Musim ini akan menjadi musim terakhir Morbidelli bersama Prima Pramac. Karena di musim depan, rider asal Italia itu akan membalap untuk Pertamina Enduro VR46.

Morbidelli mengisi kursi kekosongan yang ditinggalkan Marco Bezzecchi ke Aprilia. Murid Valentino Rossi itu nantinya akan bertandem dengan Fabio Di Giannantonio.

Morbidelli sangat senang bisa menjadi bagian dari Pertamina Enduro VR46 di musim depan. Menurutnya, itu merupakan kisah yang sangat indah.

“Kisah yang sangat indah! Saya sangat senang mengumumkan bahwa saya telah menandatangani kontrak dengan Tim Balap VR46 untuk musim 2025. Saya pasti akan betah disini,” kata Morbidelli, dilansir dari situs MotoGP, Senin (19/8/2024).