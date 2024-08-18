Link Live Streaming Race MotoGP Austria 2024

LINK live streaming race MotoGP Austria 2024 akan diulas dalam artikel ini. Balapan seru yang akan dilakoni Marc Marquez cs yang akan berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, pada Minggu (18/8/2024) pukul 19.00 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, rangkaian MotoGP Austria 2024 mencapai sesi puncaknya pada hari ini. Ada balapan utama yang akan digelar pada malam hari nanti.

Kemarin, para pembalap sudah melakoni sejumlah sesi penting juga, salah satunya adalah sprint race. Dalam balapan 14 lap itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses keluar sebagai pemenang.

Di podium, Bagnaia ditemani oleh Jorge Martin (Pramac Ducati) yang finis di posisi kedua dan juga Aleix Espargaro (Aprilia Racing) di tempat ketiga. Sejatinya, Marc Marquez nyaris naik podium semalam.

Sayangnya, Marquez terlalu ngotot kala mengejar Bagnaia yang memimpin balapan sehingga akhirnya terjatuh. Dia sempat berusaha bangkit untuk melanjutkan balapan. Tetapi akhirnya, Marquez memilih berhenti lebih awal.