HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Setelah Kecelakaan Marc Marquez Bangkit di Race MotoGP Austria 2024?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |07:47 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Setelah Kecelakaan Marc Marquez Bangkit di Race MotoGP Austria 2024?
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

JADWAL MotoGP Austria 2024 hari ini Minggu (18/8/2024) adalah yang paling ditunggu, sebab race utama di Sirkuit Red Bull Ring itu akan berlangsung pada malam WIB nanti. Tentu aksi Marc Marquez jadi salah satu yang paling ingin dilihat, terlebih mengingat rider Aprilia Gresini sempat mengalami kecelakaan saat sprint race berlangsung.

Sejatinya, Marquez tampil baik di sprint race MotoGP Austria 2024, sebab ia nyaris saja finis podium. Namun, kesialan menimpa rider berjuluk The Baby Alien tersebut lantaran mengalami kecelakaan.

Marquez yang kala itu tengah mengekor Francesco Bagnai (Ducati Lenovo) di posisi kedua mengalami insiden ketika balapan tinggal lima lap lagi. Marquez tepatnya kecelakaan di tikungan ketiga Sirkuit Red Bull Ring.

Marquez awalnya sempat berusaha untuk melanjutkan balapan, namun akhirnya ia menyerah dan harus puas mengakhiri sprint race tanpa membawa poin. Kini, Marquez jelas bertekad bangkit dan beusaha semaksimal mungkin membawa pulang poin yang banyak di race utama.

Marc Marquez

Masalahnya, Bagnaia jelas tidak akan membiarkan Marquez menang begitu saja. Apalagi Bagnaia tengah berupaya menghindari kejaran Jorge Martin (Pramac Ducati) di klasemen sementara pembalap MotoGP 2024.

Saat ini, Bagnaia dan Martin sama-sama mengoleksi 250 poin. Jadi, siapa pun yang finis terdepan di balapan MotoGP Austria 2024 nanti akan mengambil alih puncak klasemen pembalap.

