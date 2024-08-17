Advertisement
SPORTS NETTING

Meski Masih Kecewa dengan Hasil Olimpiade Paris 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bertekad Bangkit di Japan Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |00:00 WIB
Meski Masih Kecewa dengan Hasil Olimpiade Paris 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bertekad Bangkit di Japan Open 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
JAKARTA – Kegagalan di Olimpiade Paris 2024 ternyata masih menghantui ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Meski begitu, Fajar/Rian ingin berusaha melupakan hasil buruk itu dan mencoba bangkit Idi turnamen terdekat, yakni Japan Open 2024.

Fajri -sebutan Fajar/Rian- mendapat hasil yang kurang memuaskan di Olimpiade 2024. Diharapkan bisa mendulang medali untuk Indonesia, mereka hanya bisa mencapai babak perempat final saja.

Setelah hanya mampu menjadi runner up Grup C, Fajar/Rian dikalahkan oleh unggulan pertama, Liang Wei Keng/Wang Chang, di babak perempat final. Mereka kalah dua gim langsung dari duet China itu dengan skor 22-24 dan 20-22.

Fajar/Rian pun mengakui kegagalan mereka di Olimpiade 2024. Meski merasa sedih, mereka ingin segera melupakan catatan buruk di pesta olahraga terakbar di dunia itu dengan sebuah tekad baru.

Fajar Alfian/Rian Ardianto (PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)

“Menurut saya ya evaluasinya mungkin kita sudah melupakan ya hasil delapan besar Olimpiade karena kita semua juga tahu bahwa hasil Olimpiade khususnya di ganda putra gagal. Jadi ya memang sedih tapi yang mau gimana lagi udah terjadi dan ya kami ingin melupakan itu semua dan membuka harapan baru,” kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis 15 Agustus 2024.

Selanjutnya, Fajar/Rian menatap Japan Open 2024 yang akan berlangsung pada pekan depan di Yokohama. Akan tetapi, menurut mereka persiapannya sejauh ini belum maksimal setelah mereka pulang dari Olimpiade dua pekan lalu.

“Persiapan masih belum maksimal dua minggu setelah Olimpiade. Sepuluh harian ini kami bermain untuk Japan Open, persiapannya sangat singkat tapi semua pemain juga sama,” jelas Fajar.

Halaman:
1 2
