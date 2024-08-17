Pecahkan Rekor Lap Sirkuit Red Bull Ring, Francesco Bagnaia Kian Pede Tatap MotoGP Austria 2024

FRANCESCO Bagnaia kian percaya diri menatap balapan MotoGP Austria 2024. Bagnaia turut menegaskan motor Ducati Desmosedici GP24 dalam kondisi terbaik.

Balapan MotoGP Austria 2024 akan berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring pada Minggu (18/8/2024) pukul 19.00 WIB. Bagnaia memiliki modal yang bagus dalam menatap balapan utama.

Murid Valentino Rossi itu sukses menjadi yang tercepat di sesi latihan alias practice MotoGP Austria 2024 pada Jumat (16/8/2024) kemarin. Bahkan Bagnaia memecahkan catatan waktu rekor lap terbaik dengan 1 menit 28,508 detik.

Catatan waktu itu membuat Bagnaia mencetak sejarah. Pasalnya, rider asal Italia itu memecahkan rekor lap terbaik sepanjang masa di Sirkuit Red Bull Ring

Bagnaia cukup puas dengan perkembangan Ducati jelang balapan. Meski masih ada yang harus ditingkatkan, dia menilai motornya sudah sangat siap mengaspal di balapan utama MotoGP Austria 2024.

“Sejujurnya, semuanya berjalan baik. Saya senang dengan motornya, senang dengan feelingnya, serangan waktu berjalan dengan baik,” kata Bagnaia, mengutip dari Crash, Sabtu (17/8/2024).