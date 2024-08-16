Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Temani Gregoria Mariska di Olimpiade Paris 2024, Mikha Angelo Dapat Pesan Khusus dari Pelatih Tunggal Putri Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |01:10 WIB
Temani Gregoria Mariska di Olimpiade Paris 2024, Mikha Angelo Dapat Pesan Khusus dari Pelatih Tunggal Putri Indonesia
Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

PARIS – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, ditemani sang kekasih, Mikha Angelo, selama mentas di Olimpiade Paris 2024. Mikha pun ternyata mendapat pesan khusus dari tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin, selama mendampingi Gregoria.

Herli meminta kepada Mikha untuk selaku memberi dukungan terhadap pemain berusia 25 tahun itu. Sebab, Herli sangat tahu anak didiknya akan bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya jika dalam kondisi tenang.

Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Tunjung

"Ya, saya cuma bilang satu, Grego kan deket banget sama Mikha, ya jadi saya bilang 'tolong di-support ya Mikha'," ungkap Herli kepada MNC Portal Indonesia via telefon.

"Grego ini harus dalam keadaan tenang baru keluar semua permainannya. Itu saya bilang ke Mikha, jadi ayo kita bareng-bareng support," tambahnya.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
