Gregoria Mariska Dapat Peringatan dari Pelatih Herli Djaenudin Usai Raih Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin mengingatkan anak didiknya, Gregoria Mariska Tunjung untuk tak terlena usai meraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Herli memberikan peringatan karena perjalanan Gregoria masih panjang untuk bisa berdiri di puncak tunggal putri dunia.

Sebagaimana diketahui, pencapaian Gregoria di Olimpiade Paris 2024 menjadi raihan tertinggi untuk cabor bulu tangkis. Gregoria berhasil merebut perunggu dan menjadi satu-satunya atlet bulu tangkis yang sukses membawa pulang medali.

Namanya pun banyak dipuji karena berhasil menjadi tulang punggung bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Namun, sang pelatih, Herli mengingatkan Gregoria untuk tidak larut dalam kegembiraan berlebihan.

Pasalnya pekan depan, Gregoria sudah dinanti dengan turnamen berikutnya yakni Japan Open 2024 dan tiga turnamen lainnya. Karena itu, Herli berharap Gregoria bisa menata kembali fokusnya.

"Saya selalu bilang kalau udah begitu biasanya jangan terlalu euforia juga. Sudah lupakan lagi karena di depan ada kejuaraan yang berikutnya," ungkap Herli saat dihubungi MNC Portal Indonesia via telepon.

"Ya dia sudah mengerti bahwa bulutangkis ini kejuaraan yang padat sekali walaupun saya tahu bahwa medali Olimpiade ini suatu kebanggaan yang luar biasa bagi seluruh pemain gitu," tambahnya.