Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata Gregoria Mariska Tunjung Usai Terima Bonus Olimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:27 WIB
Kata Gregoria Mariska Tunjung Usai Terima Bonus Olimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi
Gregoria Mariska Tunjung terima bonus dari Presiden Jokowi. (Foto: PBSI)
A
A
A

KATA Gregoria Mariska Tunjung usai terima bonus Olimpiade Paris 2024 dari Presiden RI, Joko Widodo, terungkap. Atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia itu bersyukur menerima bonus itu secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (15/8/2024).

Gregoria Mariska merupakan salah satu atlet yang berhasil meraih prestasi di Olimpiade Paris 2024. Atlet berusia 25 tahun itu berhasil meraih medali perunggu di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor tunggal putri.

Gregoria Mariska Tunjung

Berkat prestasi itu, Gregoria berhak mendapat bonus sebesar Rp1,65 miliar sesuai yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Gregoria pun diundang langsung ke Istana Merdeka untuk menerima bonus tersebut.

Gregoria mengatakan sangat senang bisa menorehkan prestasi untuk Indonesia. Dia juga bersyukur bisa mengunjungi Istana Merdeka dan menerima bonus secara langsung dari Presiden Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement