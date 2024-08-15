Kata Gregoria Mariska Tunjung Usai Terima Bonus Olimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi

KATA Gregoria Mariska Tunjung usai terima bonus Olimpiade Paris 2024 dari Presiden RI, Joko Widodo, terungkap. Atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia itu bersyukur menerima bonus itu secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (15/8/2024).

Gregoria Mariska merupakan salah satu atlet yang berhasil meraih prestasi di Olimpiade Paris 2024. Atlet berusia 25 tahun itu berhasil meraih medali perunggu di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor tunggal putri.

Berkat prestasi itu, Gregoria berhak mendapat bonus sebesar Rp1,65 miliar sesuai yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Gregoria pun diundang langsung ke Istana Merdeka untuk menerima bonus tersebut.

Gregoria mengatakan sangat senang bisa menorehkan prestasi untuk Indonesia. Dia juga bersyukur bisa mengunjungi Istana Merdeka dan menerima bonus secara langsung dari Presiden Jokowi.