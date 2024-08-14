Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Bonus Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 bagi Indonesia: Terbesar dalam Sejarah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:22 WIB
Daftar Bonus Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 bagi Indonesia: Terbesar dalam Sejarah!
Rizki Juniansyah dan Veddriq Leonardo meraih medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
DAFTAR bonus peraih medali Olimpiade Paris 2024 bagi Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Jumlah bonus peraih medali Olimpiade Paris 2024 untuk atlet Indonesia ini pun jadi yang terbesar dalam sejarah.

Ya, bonus peraih medali Olimpiade Paris 2024 sudah diumumkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo. Dia mengumumkannya pada Selasa 13 Agustus 2024 saat menyambut kepulangan para atlet Tanah Air di Bandara Soekarno-Hatta.

Atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 akan mendapat bonus sebesar Rp6 miliar dari pemerintah pusat. Sementara itu, atlet peraih medali perunggu akan mendapat bonus Rp1,65 miliar.

Veddriq Leonardo

Bonus bukan hanya diberikan kepada atlet, tetapi juga pelatih. Pelatih yang membawa atletnya meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 akan mendapat bonus Rp2,75 miliar, sedangkan medali perunggu Rp675 juta.

“Tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan, kebetulan bersama saya sore-sore di IKN, yang untuk emas mendapatkan Rp6 miliar. Untuk perunggu (atlet) Rp1,65 miliar,” uajr Dito Ariotedjo kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 13 Agustus 2024 malam WIB.

“Lalu Rp2,75 miliar untuk pelatih yang (medali) emas,” lanjutnya.

“Insya Allah nanti kita tambahkanlah. Dari BUMN tambahin ya. Iya, pelatih emas 2,75 (miliar). Pelatih perunggu Rp675 juta. Itu bonus dari Bapak Presiden,” jelas Menpora Dito.

Diketahui, kontingen Indonesia bisa meraih total tiga medali di Olimpiade Paris 2024. Rinciannya, ada dua medali emas dan 1 medali perunggu.

Medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024 didapat lewat aksi Veddriq Leonardo dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing. Lalu, medali emas kedua dipersembahkan oleh Rizki Juniansyah di cabor angkat besi.

Lalu, 1 medali perunggu Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dipersembahkan oleh Gregoria Mariska Tunjung. Dia tampil apik di cabor bulu tangkis nomor tunggal putri.

Dengan begitu, bonus sebesar Rp2,75 miliar juga akan didapat pelatih panjat tebing Indonesia, yakni Hendra Basir, dan pelatih angkat besi, Muhammad Rusli. Begitu juga pelatih bulu tangkis tunggal putri, Herli Djaenudin, yang akan mendapat bonus Rp675 juta.

Besaran bonus ini jadi yang terbesar diberikan kepada para atlet Indonesia peraih medali Olimpiade. Pada Olimpiade edisi sebelumnya, yakni Olimpiade Tokyo 2020, atlet yang meraih medali emas mendapat bonys Rp5,5 miliar dari pemerintah.

Kala itu, ada 1 medali emas saja yang diraih kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Medali itu dipersembahkan pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Halaman:
1 2
