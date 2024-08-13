Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Cari Ketum Baru untuk Periode 2024-2028, PP Perbasi Ungkap Kriteria yang Harus Dimiliki sang Calon Pemimpin!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |03:00 WIB
Cari Ketum Baru untuk Periode 2024-2028, PP Perbasi Ungkap Kriteria yang Harus Dimiliki sang Calon Pemimpin!
Sekjend PP Perbasi, Nirmala Dewi. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) tengah mencari Ketua Umum (Ketum) baru untuk periode 2024-2028. Sekretaris Jenderal (Sekjend) PP Perbasi saat ini, Nirmala Dewi, pun mengungkapkan kriteria yang harus dimiliki bakal calon ketum yang baru agar bisa meneruskan kepemimpinan Danny Kosasih dengan baik.

Danny Kosasih telah memimpin PP Perbasi selama dua periode sejak 2015 lalu. Sejatinya masa kepemimpinannya berakhir pada 2023 lalu tetapi karena alasan force majeure yakni penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 pada Agustus 2023 silam, masa baktinya diperpanjang hingga tahun ini.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 pada 8-20 September di Aceh dan Sumatra Utara pun membuat kepemimpinan Danny diperpanjang lagi. Selepas itu, barulah Perbasi akan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada akhir Oktober mendatang di Jakarta.

Agenda utama munas itu sendiri adalah pemilihan ketua baru untuk menggantikan Danny. Sebab, pria yang akrab disapa Susu itu memastikan dirinya tak akan maju lagi untuk periode berikutnya sehingga bakal ada ketua anyar untuk PP Perbasi.

Ketum Perbasi, Danny Kosasih (Andhika Khoirul/MPI)

Sekjend PP Perbasi, Nirmala Dewi, pun mengungkapkan bahwa Tim Penjaringan Pemilihan Ketua Umum PP Perbasi telah dibentuk. Akan tetapi, baru akan diumumkan pada pekan ini.

"Kami persiapan Munas setelah PON. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Awal pekan depan kami akan informasikan syarat-syarat bakal calon ketua umum," kata Nirmala kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (13/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement