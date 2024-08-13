Cari Ketum Baru untuk Periode 2024-2028, PP Perbasi Ungkap Kriteria yang Harus Dimiliki sang Calon Pemimpin!

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) tengah mencari Ketua Umum (Ketum) baru untuk periode 2024-2028. Sekretaris Jenderal (Sekjend) PP Perbasi saat ini, Nirmala Dewi, pun mengungkapkan kriteria yang harus dimiliki bakal calon ketum yang baru agar bisa meneruskan kepemimpinan Danny Kosasih dengan baik.

Danny Kosasih telah memimpin PP Perbasi selama dua periode sejak 2015 lalu. Sejatinya masa kepemimpinannya berakhir pada 2023 lalu tetapi karena alasan force majeure yakni penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 pada Agustus 2023 silam, masa baktinya diperpanjang hingga tahun ini.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 pada 8-20 September di Aceh dan Sumatra Utara pun membuat kepemimpinan Danny diperpanjang lagi. Selepas itu, barulah Perbasi akan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada akhir Oktober mendatang di Jakarta.

Agenda utama munas itu sendiri adalah pemilihan ketua baru untuk menggantikan Danny. Sebab, pria yang akrab disapa Susu itu memastikan dirinya tak akan maju lagi untuk periode berikutnya sehingga bakal ada ketua anyar untuk PP Perbasi.

Sekjend PP Perbasi, Nirmala Dewi, pun mengungkapkan bahwa Tim Penjaringan Pemilihan Ketua Umum PP Perbasi telah dibentuk. Akan tetapi, baru akan diumumkan pada pekan ini.

"Kami persiapan Munas setelah PON. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Awal pekan depan kami akan informasikan syarat-syarat bakal calon ketua umum," kata Nirmala kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (13/8/2024).