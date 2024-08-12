Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dipercaya Main Penuh untuk Timnas Voli Putri Indonesia, Maradanti Namira Senang Bukan Main

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |22:01 WIB
Dipercaya Main Penuh untuk Timnas Voli Putri Indonesia, Maradanti Namira Senang Bukan Main
Pevoli Indonesia, Marandati Namira. (Foto: Instagram/jpevolley)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Rasa bahagia tengah diselimuti pemain muda Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia, Maradanti Namira Tegariana. Pasalnya Maradanti akhirnya dipercaya untuk bermain penuh membela Timnas Voli Putri Indonesia saat beraksi di SEA V League 2024.

Namira diberi kepercayaan turun dari set pertama untuk menggantikan Myrasuci di posisi middleblocker dalam pertandingan terakhir putaran kedua SEA V League Putri 2024 kontra Filipina. Laga tersebut berlangsung pada Minggu (11/8/2024) di Chachai Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand.

Pemain yang baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) itu pun tampil cukup apik. Dia beberapa kali mampu melakukan blok dan mencetak poin. Namun sayang, laga itu berakhir dengan kekalahan bagi Indonesia dengan skor 2-3 (25-20, 20-25, 25-16, 20-25, 10-15).

Timnas Voli Putri Indonesia

Kendati demikian, Namira tetap senang karena ini menjadi kali pertama dirinya bermain penuh untuk Timnas Voli Putri Indonesia. Kata dia, kesempatan ini menjadi pengalaman berharaga baginya.

“Senang rasanya tampil penuh. Ini pengalaman berharga bagi saya,” kata Namira dilansir dari rilis PBVSI, Senin (12/8/2024).

“Sayangnya, kami kalah. Semoga kami tampil baik di kompetisi lain nanti,” tambahnya.

Halaman:
1 2
