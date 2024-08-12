Gregoria Mariska Sukses Bawa Pulang Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024, Mikha Angelo Akui Senang dan Bangga

JAKARTA – Rasa bangga dan senang tengah dirasakan musisi ternama Indonesia, Mikha Angelo lantaran kekasihnya, Gregoria Mariska Tunjung berhasil membawa pulang medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Menurut Mikha, tunangannya tersebut benar-benar layak meraih medali karena telah berjuang keras di turnamen olahraga empat tahunan tersebut.

Gregoria tampil sebagai pahlawan bulutangkis Indonesia di tengah keterpurukan rekan-rekannya di Olimpiade 2024. Dia menjadi satu-satunya pemain yang menyumbangkan medali di Paris dari cabang olahraga (Cabor), yang biasanya rutin menghasilkan medali emas di pesta olahraga terakbar itu.

Medali perunggu itu pun menjadi medali Olimpiade pertama dalam karier pemain berusia 24 tahun tersebut. Dia juga lah yang membuka keran medali Indonesia di Paris 2024 sebelum akhirnya mendapat dua medali emas dari Veddriq Leonardo (panjat tebing) dan Rizki Juniansyah (angkat besi).

Selain itu, Gregoria melepas dahaga medali Olimpiade dari sektor tunggal putri Indonesia. Kali terakhir prestasi itu didapat adalah ketika Maria Kristin membawa pulang medali perunggu dalam edisi Beijing 2008.

Mikha, yang menyaksikan langsung Gregoria bertanding di Paris, pun tak dapat menutupi rasa kebanggaannya saat menemani sang kekasih pulang ke Tanah Air pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Dia menilai calon istrinya itu sangat layak meraih medali perunggu Olimpiade 2024 karena telah berjuang melewati banyak rintangan hingga bisa sampai ke titik ini.

“Perasaannya yang pasti bangga banget, seneng banget karena aku menemani dia enggak cuma di Olimpiade kemarin. Sudah banyak banget hal yang dilalui jadi perjuangannya bertahun-tahun ini dan akhirnya di Olimpiade ini pas banget dapet berkah untuk bisa dapet perunggu, bangga dan seneng banget,” kata Mikha kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (12/8/2024).