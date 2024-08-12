Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Sukses Bawa Pulang Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024, Mikha Angelo Akui Senang dan Bangga

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |00:00 WIB
Gregoria Mariska Sukses Bawa Pulang Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024, Mikha Angelo Akui Senang dan Bangga
Tunangan Gregoria Mariska Tunjung, Mikha Angelo. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Rasa bangga dan senang tengah dirasakan musisi ternama Indonesia, Mikha Angelo lantaran kekasihnya, Gregoria Mariska Tunjung berhasil membawa pulang medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Menurut Mikha, tunangannya tersebut benar-benar layak meraih medali karena telah berjuang keras di turnamen olahraga empat tahunan tersebut.

Gregoria tampil sebagai pahlawan bulutangkis Indonesia di tengah keterpurukan rekan-rekannya di Olimpiade 2024. Dia menjadi satu-satunya pemain yang menyumbangkan medali di Paris dari cabang olahraga (Cabor), yang biasanya rutin menghasilkan medali emas di pesta olahraga terakbar itu.

Medali perunggu itu pun menjadi medali Olimpiade pertama dalam karier pemain berusia 24 tahun tersebut. Dia juga lah yang membuka keran medali Indonesia di Paris 2024 sebelum akhirnya mendapat dua medali emas dari Veddriq Leonardo (panjat tebing) dan Rizki Juniansyah (angkat besi).

Selain itu, Gregoria melepas dahaga medali Olimpiade dari sektor tunggal putri Indonesia. Kali terakhir prestasi itu didapat adalah ketika Maria Kristin membawa pulang medali perunggu dalam edisi Beijing 2008.

Gregoria Mariska Tunjung

Mikha, yang menyaksikan langsung Gregoria bertanding di Paris, pun tak dapat menutupi rasa kebanggaannya saat menemani sang kekasih pulang ke Tanah Air pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Dia menilai calon istrinya itu sangat layak meraih medali perunggu Olimpiade 2024 karena telah berjuang melewati banyak rintangan hingga bisa sampai ke titik ini.

“Perasaannya yang pasti bangga banget, seneng banget karena aku menemani dia enggak cuma di Olimpiade kemarin. Sudah banyak banget hal yang dilalui jadi perjuangannya bertahun-tahun ini dan akhirnya di Olimpiade ini pas banget dapet berkah untuk bisa dapet perunggu, bangga dan seneng banget,” kata Mikha kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (12/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement