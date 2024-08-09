Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

3 Cabang Olahraga yang Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade, Nomor 1 Bulutangkis!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |06:49 WIB
3 Cabang Olahraga yang Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade, Nomor 1 Bulutangkis!
Selebrasi Greysia Polii/Apriyani Rahayu saat pastikan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 (Foto: PBSI)
A
A
A

TIGA cabang olahraga (cabor) yang persembahkan medali emas bagi Indonesia di Olimpiade akan dibahas Okezone. Meski gagal total di Olimpiade Paris 2024. cabor bulutangkis masih yang terbanyak menyumbangkan emas dengan

Pada Olimpiade Paris 2024 kali ini ada dua cabor yang untuk pertama kalinya berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade. Apa saja cabor yang dimaksud? berikut ulasannya

3. Angkat Besi (2024)


Cabor angkat besi berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah menjadi yang terbaik saat turun di nomor 73 kg putra.

Pada angkatan snatch, Rizki berhasil mengangkat beban seberat 155 kg. Sedangkan di angkatan clean & jerk ia mencatatkan 199 kg. Penampilan Rizki Juniansyah diawali pada angkatan snatch. Di angkatan ini, lifter asal Banten itu bisa mengangkat beban 155 kg.

Kemudian, ada angkatan clean and jerk, Rizki Juniansyah tampil apik dengan berhasil di percobaan perdananya pada angkatan 191 kg. Rizki makin di atas angin karena lawan terberatnya, Shi Zhiyong (China) gagal di tiga kali percobaan dengan angkatan 191 kg kala itu.

Kegagalan ini membuat Shi Zhiyong langsung kehilangan kesempatan meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Kemudian, Rizki juga berhasil mengangkat beban di percobaan kedua. Dia berhasil mengangkat beban seberat 199 kg. Pencapaian ini sudah cukup membawa Rizki meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 karena tak bisa dikejar rivalnya mana pun.

2. Panjat Tebing (2024)


Panjat tebing juga berhasil mempersembahkan medali emas untuk pertama kalinya bagi Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2023. Medali emas disumbangkan Veddriq Leonadro yang turun di nomor speed putra.

Veddriq sendiri memastikan diri meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 usai tampil ciamik di Site d'escalade du Bourget, Kamis (8/8/2024) sore WIB. Langkah Veddriq mulus sejak elimination seeding. Dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya hingga tampil di partai pamungkas.

Pada babak final, Veddriq akhirnya sukses menggondol emas setelah mengalahkan atlet China, Wu Peng. Dia mampu unggul atas Wu dengan catatan 4,75 detik.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
